السعودية.. تحذير شديد من طقس اليوم.. وهذا موعد سقوط الأمطار

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، تقريرًا عن حالة الطقس لليوم الأحد، قائلا إن هناك رياحا سطحية مثيرة للأتربة والغبار وتحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من منطقتَي الشرقية والرياض؛ تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.





ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، أوضح المركز أنه لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية، خاصة الأجزاء الجنوبية منها.





وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.





ومن جانبه، توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ حالة شتوية ممطرة من الأربعاء المقبل، يمكن تصنيفها من خفيفة إلى شبه قوية تستمر أيامًا.





وأضاف "الحصيني"؛ عبر حسابه في "تويتر": "يسبقها ارتفاعٌ في الحرارة ثم انخفاضٌ على أجزاءٍ من مناطق: تبوك والحدود الشمالية فالجوف وحائل والمدينة المنوّرة ومكة المكرّمة ثم القصيم فالرياض فالشرقية فالباحة فعسير فجازان".