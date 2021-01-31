نائب وزير المالية تعلن إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة السداد النقدي لدعم المصدرين

قالت نيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن مبادرة "السداد النقدي لدعم الحكومة للمصدرين" كان لها مرحلة أولى فى نوفمبر، وخلال شهرين فقط تلقينا طلبات من حوالى 1500 شركة.





وأضافت نيفين منصور، خلال حواره ببرنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم طرح بالفعل 1069 شركة وهو ما يقرب من 13 مليار جنيه خلال شهرين.





وأشارت إلى أنه بناء على نجاح المبادرة ونسبة التعديل الفورى 15%، سيتم إطلاق المرحلة الثانية بحيث نستطيع طرح عدد آخر من الشركات التي لم تقدم من قبل فى المرحلة الأولى أو شركات أخرى تقدمت ومازالت تستكمل مستنداتها.



