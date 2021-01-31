النواب يصفقون لوزير النقل عقب انتهائه من إلقاء بيان وزارته أمام البرلمان بشأن تنفيذ برنامج الحكومة

حرص أعضاء مجلس النواب، على التصفيق للمهندس كامل الوزير عقب انتهائه من إلقاء بيان وزارته بشأن تنفيذ برنامج الحكومة خلال العامين الماضيين.





جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، الأحد، برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب.





وكان الفريق كامل الوزير أكد أن هناك استخدام للتقنيات الحديثة في اعادة تطوير الاسفلت من خلال معدات حديثة، وذلك لتقليل التكلفة وعدم تلوث البيئة، وسيتم التوسع في هذه التقنية الحديثة، مشيرا إلي أنه تم رصد 339 مليون جنيه لشراء هذه المعدات.





وأضاف خلال إلقائه بيانه أمام مجلس النواب تنظيم تطبيق منظومة النقل الذكي وتم التخطيط لاستخدامها علي 21 طريق من خلال شركة وطنية مصرية.





ولفت إلى أن الربط مع دول الجوار أصبح في الظروف الحالية وما يحدث في المحيط الاقليمي ضرورة وتم البدء بطريق كيب تاون المار بـ 9 دول أفريقية، والطريق الدولي الساحلي من السلوم حتي بنغازي، وانشاء طريق مصر تشاد مرورا بليبيا.





وعن مشروعات السكك الحديدة قال إنه تم وضع خطة للنهوض بمنظومة السكك الحديدية، وإنشاء شبكة للخطوط الكهربائية وربطهما معا، حيث إن تطوير السكة الحديدية الحالية سيتكلف 220 مليار جنيه من خلال تطوير الخطوط والإشارات والمزلقانات والورش والجرارات والعربات والعامل البشري.





وكشف عن أن الأمر يسير نحو تطوير خطوط السكك الحديدية القديمة ازدواج ووصلات جديد وإشارات وعمل مواني جافة وربطها من خلال وصلات جديدة بالشبكة الحالية.





وأضاف: تشمل عناصر الخطة أيضا ربط خطوط السكك الحديدية بالمونوريل والقطار الكهربائي وشبكات المترو حتي يكون لدينا منظومة نقل متطورة.





وقال إن هناك توجيه من الرئيس لانشاء مصنع لتصنيع قضبان السكك الحديدية وننسق مع كل الشركات الوطنية المتخصصة التي تعمل في مجال السكك الحديدية لكي نصنع قضبان السكك الحديدية ونوفر العملة الصعبة ونخلق فرص عمل جديدة.





وأكد أن المخطط تطوير 180 محطة مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من 176، فضلا عن تطوير الورش.





وعن تطوير العربات قال إنه تم تطوير 200 عربة ركاب درجة ثالثة، و90 عربة مكيفة وتم التعاقد علي 200 عربة نوم جديدة من أسبانيا، فضلا عن 6 قطارات كاملة جديدة سيصل أولها في شهر يونيو، وتم التعاقد علي 131 عربة بضائع مع مصنع سيماف ببني سويف.





وكشف عن منطقة برديس أصبحت منطقة تنموية بنخطط خط عرضي من أسوان حتي برديس بطول 325 كيلومتر.





وتابع الفريق كامل الوزير :هناك نقله نوعية في مجال الانفاق والقطارات الكهربائية وذلك من خلال إنشاء القطار الكهربائي من محطة عدلي منصور مرورا بالعاشر من رمضان وحتي العاصمة الادارية، والمونوريل من يوسف عباس وحتي العاصمة الادارية.