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رياضة

كاف يختار مجدي عبد الغني عضوا بلجنة أمم أفريقيا للشباب فى موريتانيا

الأحد 31/يناير/2021 - 01:34 م
مجدي عبدالغني
مجدي عبدالغني
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يسري غازي
يشارك مجدى عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين ضمن اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب المزمع إقامتها فى موريتانيا.

واختار مسؤولو الكاف،مجدي عبد الغني من أجل التواجد ضمن اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا للشباب استنادا إلى خبراته الإدارية الكبيرة فى المجال التنظيمي.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات بطولة أمم افريقيا للشباب يوم 14 فبراير  المقبل بمشاركة مختلف دول القارة السمراء.

وسوف تقام بطولة أمم إفريقيا للشباب لأول مرة فى موريتانيا بمشاركة 12  منتخبا بعد رفع عدد المنتخبات من 8 الى 12 منتخبا.

بطولة أمم إفريقيا للشباب سوف تلعب على ثلاثة ملاعب على الملعب الاولمبي وملعب شيخا بيديا بنواكشوط والملعب البلدي بنواذييو الذي سيحتضن مباريات المجموعة الثالثة.

مباراة الافتتاح ستقام على الملعب الاولمبي بين منتخبا الوطني ونظيره الكاميروني في مباراة هامة ستكون مفتاحا لما بعدها.

يذكر أن منتخب مصر للشباب بقيادة ربيع ياسين انسحب من تصفيات امم افريقيا للشباب في دورة تونس الأخيرة بعدما ضربت الإصابات بفيروس كورونا صفوف الشباب الفراعنة وتم فتح باب التحقيق وإحالة الملف إلى لجنة الانضباط في اتحاد الكرة.


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