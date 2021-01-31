يسلم راية تنظيم النسخة المقبلة.. وزير الرياضة يشهد نهائي مونديال اليد بين السويد والدنمارك

يشهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مباراة نهائي بطولة كأس العالم لكرة اليد، التي تجمع منتخبى السويد مع الدنمارك، في السادسة والنصف من مساء اليوم، بصالة استاد القاهرة، لحسم البطل المتوج بالنسخة 27 من بطولة العالم التي تستضيفها مصر وتختتم اليوم.





كما يشهد وزير الرياضة مباراة منتخبى فرنسا وإسبانيا في تحديد المركزين الثالث والرابع، والتي تقام قبل مباراة النهائي، بصالة استاد القاهرة أيضا.





ويشهد المباراة أيضا ممثلو دولة السويد وبولندا لتسلم الراية التنظيمية للنسخة المقبلة من البطولة، والتي تقام بعد عامين، حيث يستضيف البطولة الدولتين، وليس دولة واحدة مثلما حدث في النسخة الجارية من المونديال.



