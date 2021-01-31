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رياضة

يسلم راية تنظيم النسخة المقبلة.. وزير الرياضة يشهد نهائي مونديال اليد بين السويد والدنمارك

الأحد 31/يناير/2021 - 01:52 م
وزير الرياضة
وزير الرياضة
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ريهام بكير
يشهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مباراة نهائي بطولة كأس العالم لكرة اليد، التي تجمع منتخبى السويد مع الدنمارك، في السادسة والنصف من مساء اليوم، بصالة استاد القاهرة، لحسم البطل المتوج بالنسخة 27  من بطولة العالم التي تستضيفها مصر وتختتم اليوم.

كما يشهد وزير الرياضة مباراة منتخبى فرنسا وإسبانيا في تحديد المركزين الثالث والرابع، والتي تقام قبل مباراة النهائي، بصالة استاد القاهرة أيضا.

ويشهد المباراة أيضا ممثلو دولة السويد وبولندا لتسلم الراية التنظيمية للنسخة المقبلة من البطولة، والتي تقام بعد عامين، حيث يستضيف البطولة الدولتين، وليس دولة واحدة مثلما حدث في النسخة الجارية من المونديال.

ونال منتخب مصر لكرة اليد، احترام وتقدير العالم ببطولة كأس العالم لكرة اليد، بعد خسارته أمام منتخب الدنمارك بركلات الترجيح 3 / 4   ،  بعدما انتهت المباراة والأشواط الإضافية بالتعادل، على صالة استاد القاهرة ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس العالم لكرة اليد.
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