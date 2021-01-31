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رياضة

برشلونة يصدر بيانا رسميا بشأن فضيحة تسريب عقد ميسي

الأحد 31/يناير/2021 - 01:51 م
ميسي نجم فريق برشلونة
ميسي نجم فريق برشلونة
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محمد السعيد
أصدر نادي برشلونة الإسباني بيانا رسميا، بشأن فضيحة تسريب عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق.

وقال نادي برشلونة في بيان عبر موقعه الرسمي:" يأسف نادي برشلونة لظهور عقد ليونيل ميسي علنا، لأنها وثيقة خاصة يحكمها مبدأ السرية".

وتابع :" ينفي نادي بشكل قاطع أي مسؤولية في نشر هذ العقد، وسوف يتخذ الإجراءات القانونية ضد أي ضرر سببته صحيفة " موندو ديبورتيفو".

واختم البيان:" نادي برشلونة يعلن عن دعمه لـ ميسي ضد أي شخص يشوه صورته".

كانت صحيفة "موندو ديبورتيفو الإسبانية" كشفت تفاصيل عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع البلوجرانا، خلال الساعات الماضية، وذلك  في الفترة من 2017 حتى 2021.

ونشرت الصحيفة الإسبانية تقريرا عن تفاصيل عقد ميسي مع برشلونة، وعنونت: "العقد الفرعوني لـ ميسي الذي يدمر برشلونة". 

وأضافت الصحيفة أن عقد ميسي خلال الأربع سنوات مع برشلونة يقدر بـ 555.237 مليون يورو، حيث يحصل على 138 مليون يورو سنويًا. 

وأكدت الصحيفة أن عقد ميسي يتضمن مكأفأة التجديد قيمتها 115.225 مليون يورو، وأخرى مكافأة ولاء قيمتها 77.929 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ميسي حصل على 92 % من قيمة عقده مع برشلونة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هذا العقد يدمر نادي برشلونة اقتصاديا، حيث كان سببًا في الأزمات المالية التي عاشها مجلس بارتوميو السابق.

وجاء وصف الصحيفة للإسبانية لعقد ميسي بـ الفرعوني، نظرا  لضخامته مثل المنشآت الضخمة التي شيدها الفراعنة قديما.

ويعد هذا العقد هو الأضخم في كرة القدم في التاريخ، حيث لم يسبق لأي لاعب كرة القدم الحصول على راتب يفوق 100 مليون يورو سنويًا.
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