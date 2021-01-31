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رياضة

بسبب العمولة .. الزمالك يستعد لمقاضاة نادي سانت ايتيان

الأحد 31/يناير/2021 - 02:32 م
الزمالك
الزمالك
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عبدالله هشام
أكد عصام سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن رحيل مصطفى محمد لاعب الفريق الأول لنادي جالاتا سراي فتح الطريق للمسئولين لخوض فترة الانتقالات الشتوية بـ 2 مليون دولار. 

وأضاف سالم خلال تصريحاته لـ اون تايم سبورت، قائلا: سانت ايتيان حاول استغلال الزمالك ومصطفى محمد، وكان ينظرون للاعب كبضاعة للبيع والشراء والمسكب فيها ونحن رفضنا ذلك. 

وأكمل: تصريحات رئيس سانت ايتيان مسيئة لنادي الزمالك وغير أخلاقية وسيتم التعامل معها بشكل قانوني بعد اتهام المسؤولين بالسمسرة "أخذ عمولة" من وراء صفقة مصطفى محمد وهذا غير حقيقي بالمرة . 




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