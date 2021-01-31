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سيارات

تعرف على طريقة تغيير زيت السيارة في البيت

الأحد 31/يناير/2021 - 03:59 م
تغير زيت المحرك
تغير زيت المحرك
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كريم عاطف

زيت السيارة من أهم العوامل التي تساعد على بقاء المحرك في العمل بشكل جيد ويحافظ عليه ويطيل من عمره الافتراضي، لذلك ينصح خبراء السيارات دائمًا بالتدقيق على هذا العامل. 


ويؤكد خبراء السيارات على مستوى العالم ان تغير الزيت في ميعاده المحدد واختيار نوع مناسب بلزوجة خاصة لكل سيارة على حدة يطيل من عمر المحرك والحد من الأصوات المزعجة أثناء دورانه ويوفر من استهلاك الوقود.


أما في حال الإهمال في استبدال زيت المحرك القديم بآخر جديد قد يؤدي إلى تلف المكابس، وبالتالي القضاء على المحرك بالكامل، ولكن هناك عدد من السائقين يواجهون صعوبات في الالتزام بالمواعيد المحددة لتغيير الزيت نظرًا لحاجتهم الدائمة إلى الاستعانة بمراكز الصيانة المتخصصة.


لذلك يقدم موقع " صدى البلد الاخبار" طرق تغير زيت المحرك في خطوات محددة بالمنزل. 


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1- رفع السيارة بواسطة كوريك

لابد من رفع السيارة من على السطح المستوى اثناء تغير زيت المحرك القديم وتفريغه لسهولة الدخول أسفل السيارة وتفريغ الزيت القديم وتغيير فلتر الزيت " المرشح ".


2- نزع غطاء الطبة "حشو الزيت"

ثم تأتى الخطة الثانية وهى وضع إناء أسفل غطاء الطبة ، ثم ينزع الغطاء وتترك السيارة لبضع دقائق لحين تفريغ الزيت بالكامل ، ثم يتم تنظيف الغطاء جيدًا، ويعاد إلى مكانه بعد لف الجزء الملولب " القلاووظ " منه بخيوط الفتيل لمنع التسريب ثم يربط بأحكام.


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3- تغيير فلتر الزيت " المرشح"

من المستحسن تغير فيلتر الزيت كل مرة يتم تغير زيت المحرك بها ولكن اذا لزم الامر فأقصى مدة هي تغير الزيت مرتين للفلتر الواحد وذلك للوصول إلى أفضل أداء من تليين أجزاء المحرك بأقل قدر من الشوائب ، فيتم خلخلة الفلتر ثم نزعه باليد، وبعد ذلك يتم تليين حافة الفلتر الجديد بالتشحيم من خلال الشحوم أو الزيت ويوضع في مكانه مرة أخرى .

 

4- وضع الزيت الجديد

وفى هذه الخطوة وهى الأخيرة لابد وان نتأكد من إحكام غلق كافة فتحات المحرك أسفل السيارة ووضع الفلتر بمكانه الصحيح، ثم إنزال السيارة من أعلى منصة الرفع وجعلها في مستوى مستوى مرة أخرى ، وبعد ذلك يفتح غطاء المحرك وينزع غطاء غرفة الزيت ويسكب الزيت الجديد ويعاد الغطاء مرة أخرى ، ولا يقل الزيت الجديد بأي حال عن ثلاثة لترات للمرة الواحدة

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