وزير البترول لـ النواب: تفعيل نظام التتبع الآلي للسيارات الصهريجية GPS

قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، أنه في إطار مشروع تحديث وتطوير قطاع البترول تم وضع رؤية وخطة تنفيذية مبنية على تصور شامل لقاعدة متكاملة للتحول الرقمي من خلال تحسين دورات وأنظمة العمل لتحقيق التكامل المطلوب بين أنشطة القطاع وإتاحة البيانات لدعم وسرعة اتخاذ القرار.





وقال خلال الجلسة العامة انه تم تحقيق التكامل بين الشركات المختلفة على مستوى القطاع من خلال تطبيق نظام تخطيط وإدارة الموارد ERP بهدف تطوير وتحسين كفاءة العمل ودعم اتخاذ القرار.





واشار الي استخدام البرمجيات في مختلف أنشطة القطاع بهدف التحكم في المنظومة الصناعية وتحليل بيانات الإنتاج والمراقبة والتحكم في تداول وتوزيع المنتجات البترولية من خلال وتطبيق منظومة متابعة كميات الوقود المنصرف من المستودعات لمحطات الوقود لحظيًا بطريقة إلكترونية.





ولفت الي تفعيل نظام التتبع الآلي للسيارات الصهريجية GPS، و تطبيق نظام القياس الاوتوماتيكي لمستوي الوقود ATG بمحطات الوقود واستخدام أنظمة متقدمة للتشغيل والتحكم في شبكات الخطوط باستخدام Scada System.





تدشين بوابة تواصل قطاع البترول كنافذة رسمية للتواصل المستمر بين العاملين وتوفير مصدر موثوق للمعلومات.





ولفت الي إعداد استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035 بالاشتراك مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بهدف دمج أهداف قطاع الطاقة لرؤية مصر 2030 في استراتيجية متكاملة ودراسة مجموعة سيناريوهات لخليط الطاقة بفرضيات مختلفة لتقييم تأثير دخول الطاقات المتجددة بنسب مختلفة إلى مزيج الطاقة للوصول إلى المزيج الأمثل للطاقة لتحقيق التنمية المستدامة في ظل الموارد المتاحة داخليًا بأعلى عائد وأقل تكلفة.





تضمنت الاستراتيجية العمل علي محاور رئيسية وهي تنويع مصادر الطاقة والوصول للمزيج أمثل للطاقة، وتعظيم دور الطاقات الجديدة والمتجددة و استخدام التكنولوجيا الجديدة والتطوير المؤسسي والحوكمة و تحقيق الاستدامة المالية وتصحيح منظومة الدعم، وتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين. وتحسين عملية تقديم الخدمة للمستهلكين وتم اعتماد الاستراتيجية من المجلس الأعلى للطاقة في أكتوبر 2016.