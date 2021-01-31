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رياضة

فرج عامر يشكو من تأخر رد الزمالك على سموحة بشأن إعارة عمر السعيد ومحمود عبد العزيز

الأحد 31/يناير/2021 - 06:39 م
سموحة
سموحة
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مصطفى كرم
اعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة السكندري عن عدم ضم اي لاعب من نادي الزمالك إلى سموحه على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب تأخر رد الزمالك. 

وكتب فرج عامر عبر تويتر قائلا: "‏سموحة لم يضم اي لاعب من الزمالك بالرغم من طلب اعارتهم رسميا اكثر من مرة ( عمر السعيد ، محمود عبد العزيز ) لتأخر رد الزمالك علي سموحة". 

وخضع لاعبو الفريق الكروى الأول بنادى سموحة والجهاز الفني، بقيادة أحمد سامى، لإجراء مسحة طبية لفيروس كورونا للكشف عن حالة الفريق، اليوم الأحد، وذلك قبل 72 ساعة فقط من مباراة "الموج الأزرق" أمام فريق الإسماعيلى، فى بطولة الدورى العام، ويطمح لاعبو سموحة وجهازهم الفنى فى مواصلة نغمة الانتصارات مرة أخرى على حساب الدراويش.

ويعمل الجهاز الفنى على علاج الأخطاء الدفاعية التى ارتكبها اللاعبين خلال مواجهة المقاولون العرب الأخير فى الدورى والتى كلفت الفريق هدفًا، كما يعمل أحمد سامى المدير الفنى على تجهيز الصفقات الجديدة التى ضمها للفريق مؤخر محمد رزق لاعب الوسط وعرفة السيد مهاجم انبى وذلك تمهيدا للدفع بهم فى المباريات القادمة من بطولة الدورى العام.

ووجه أحمد سامى انذارا شديد اللهجة إلى الهانى سليمان بسبب تذبذب مستواه خلال المباريات الأخيرة وطالبه باستعاده مستواه مرة أخرى، وطلب من أحمد ناجى مدرب الحراس تأهيل اللاعب بشكل سليم حتى يعود لسابق مستواه مرة أخرى.


ويواصل على غزال لاعب وسط سموحة تنفيذ البرنامج العلاجى الذى وضع له بمعرفة الجهاز الطبى للفريق من أجل التخلص من الإصابة التى يعانى منها فى أنكل القدم وتعوق ظهوره بمستوى طيب فى المباريات.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، تدريباته اليومية، استعدادًا لمواجهة الدراويش الحربى، في المباراة التي ستجمعهما مساء يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الدوري الممتاز.
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