انخفاض الحرارة 6 درجات.. الأرصاد تحذر: طقس غير مستقر من الأربعاء يصاحبه أمطار ورياح

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية علي البلاد، اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل وتستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، حيث تعاود درجات الحرارة في الانخفاض مجددا ويكون هناك سقوط أمطار على مناطق متفرقة بالبلاد.





وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن يوم الأربعاء يشهد سقوط أمطار على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر على فترات متقطعة.





واعتبارا من يوم الخميس، سيكون هناك انخفاض في الحرارة بمعدل 6 درجات، ويكون هناك أمطار متوسطة على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر، يصاحب ذلك نشاط للرياح.





ويوم الجمعة، تكون الأمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتكون أمطار خفيفة على الوجه البحري، يصاحب ذلك نشاط للرياح على كافة أنحاء البلاد.





وقالت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غدا، الاثنين، دافئ نهارا على القاهرة والوجه البحري شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، حيث يكون هناك ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على كل أنحاء الجمهورية.





ويكون الطقس دافئ على السواحل الشمالية نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة تنشط غربا، أما جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يكون الطقس دافئ نهارا بارد ليلا والرياح معتدلة.





وعلى محافظات الصعيد يكون الطقس دافئ خلال ساعات النهار، شديد البرودة ليلا على محافظات شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.



