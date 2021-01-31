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رياضة

الفرعون أفطر على وست هام.. محمد صلاح يضيف الهدف الثاني لـ ليفربول

الأحد 31/يناير/2021 - 08:09 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
عزز محمد صلاح من تقدم ليفربول أمام وست هام بإضافته الهدف الثاني له ولفريقه في المباراة التي تجمع الفريقين في الجولة 21 لبطولة الدوري الإنجليزي.

وأحرز محمد صلاح الهدف الثاني لـ ليفربول في الدقيقة 68، من هجمة مرتدة، بعد تلقيه كرة عرضية رائعة من شاكيري.

وحقق صلاح رقمًا قياسيًا جديدًا في مسيرته مع ليفربول، بهدفه الذي أحرزه، في شباك وست هام يونايتد.

وبهذا الهدف، ارتفع رصيد أهداف محمد صلاح لـ 21 هدفًا في جميع المسابقات هذا الموسم، ليصبح أول لاعب لليفربول يسجل 21 هدفا أو أكثر في 4 مواسم متتالية، منذ الأسطورة إيان راش الذي حقق هذا الإنجاز منذ عام 1984-1985.

وأحرز محمد صلاح 15 هدفًا في بطولة الدوري الإنجليزي وهو هداف المسابقة حتى الآن.
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