أستاذ مناعة: لا يوجد علاج حاسم لفيروس نيباه حتى الآن.. فيديو

أكد الدكتور عبد الهادي مصباح، أستاذ المناعة والميكروبيولوجي، أن فيروس "نيباه" ليس سريع الانتشار وموجود من قبل.





وأضاف " مصباح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن فيروس نيباه انتشر في مناطق محددة من العالم مثل سنغافورة وماليزيا، وكان ينتقل من الحيوانات إلى الإنسان، وربما من الإنسان للإنسان.





ولفت الدكتور عبد الهادي مصباح، أستاذ المناعة والميكروبيولوجي، إلى أن انتقال العدوى بفيروس نيباه يكون عبر خفافيش الفاكهة أو تلوث الأطعمة التي تؤكل سريعًا من دون غسيل، مثل جوز الهند، أو البلح.





وأوضح أن فيروس نيباه يسبب فشلًا تنفسيًا وحمى، ويصيب الجهاز التنفسي، مؤكدًا أن الفيروس ليس له علاج حاسم.





وأشار الدكتور عبد الهادي مصباح، أستاذ المناعة والميكروبيولوجي، إلى أنه من الوارد انتشار فيروس نيباه في العالم، مختتما حديثه بأن اللقاحات تؤثر على الجهاز المناعي للإنسان.