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مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ماذا يخبئه برجك؟

الإثنين 01/فبراير/2021 - 05:02 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد: "إذا كنت مولودًا في يوم 1فبراير فهذه نصيحة الأبراج لك". 
 
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نصيحة الابراج

اليوم سوف يكون مليئا بالصعود والهبوط على الجبهة الاقتصادية. الزيادة المفاجئة في النفقات ستفسد ميزانيتك. أيضا ، سيكون هناك ضغط على أي ديون قديمة. يمكنك الحصول على نتائج أفضل اليوم في هذا المجال.

ستجلب جهودك المستمرة اللون وقد تتقدم. اليوم سيكون طبيعيا بالنسبة لرجال الأعمال. سوف تكون قادرًا على حل أي مشكلة محلية بفهمك. ستبقى الظروف مرهقة في حياتك الزوجية. قد يكون لدى شريكك مشاكل. قد يكون أحباؤك غاضبين جدًا منك. بالحديث عن صحتك ، إذا كنت تعاني من مرض في القلب فاحرص على المزيد

لتقوية وضعك المالي ، تحتاج إلى العمل بجدية أكبر. بصرف النظر عن هذا ، يُنصح بإجراء تغييرات في خططك المالية. سيكون من الأفضل ألا تتحدث أكثر عن المال.

إذا كنت تمارس نشاطًا تجاريًا وتخطط لبدء عمل تجاري جديد ، فيمكن لخطتك اليوم المضي قدمًا. اليوم ، يمكن للأشخاص الذين يعملون من أجل الطعام والشراب الحصول على المزيد من الفوائد.

هناك إمكانية قوية للموظفين للحصول على نتائج جيدة من عملهم الشاق. في المكتب ، يمكنك أن تجد مؤشرات على تقدمك. أنت تستمر في العمل هكذا. لن يكون جو المنزل مناسبًا اليوم. قد يزيد الخلاف الداخلي.

بالحديث عن صحتك ، يمكن أن تتدهور صحتك بسبب الجري والضغط.
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