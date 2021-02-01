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منوعات

فوبيا وقلق دائم.. امرأة تكتشف مفاجأة مخيفة في خزانة ملابسها.. شاهد

الإثنين 01/فبراير/2021 - 07:20 ص
فوبيا وقلق دائم..
فوبيا وقلق دائم.. امرأة تكتشف مفاجأة مخيفة في خزانة ملابسها
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هدير علاء
اضطرت سيدة أسترالية للجوء إلى منصات التواصل الاجتماعي طلبًا للمساعدة بعد أن سيطر عليها الهلع إثر اكتشافها وجود 10 عناكب هائلة الحجم في غرفة نومها وداخل خزانة ملابسها، ولذلك كانت تسعى للتوصل إلى خبير في مكافحة الحشرات في أسرع وقت ممكن.

ووفقًا لما ورد في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن هذه السيدة تقيم في ضاحية "نيوبورت" شمال مدينة "سيدني" بولاية "نيو ساوث ويلز" في أستراليا، وقد فقدت السيطرة على أعصابها تمامًا وكانت توشك على الانهيار إثر عثورها على عناكب داخل خزانة ملابسها، وتمكنت من تصوير أحد العناكب التي غزت شقتها ووصلت لخزانتها.


وكتبت السيدة، التي لم يشر إلى هويتها، في منشور شاركته عبر "جروب" على موقع "فيسبوك" أنها على وشك فقدان عقلها إثر تسلل 10 من العناكب الضخمة على شاكلة الذي يظهر في اللقطة المرفقة لمحل إقامتها، وتابعت موضحة أنها في حاجة إلى خبير مكافحة حشرات لرش شقتها وإنقاذها من معاناتها، وطلبت نصيحة المتابعين حول كيفية التوصل إلى أحد المتخصصين في هذا المجال.

وأكدت أنها تخشى العناكب بشدة، وتعيش في قلق دائم بمسكنها جراء هذه المشكلة، وسرعان ما انهالت التعليقات على المنشور، وقد تضمنت مجموعة من النصائح، التي يمكن القول إن بعضها لم يخل من السخرية، فعلى سبيل المثال اقترح أحد المتابعين عليها الانتقال إلى دولة أخرى ربما نيوزيلندا، وأضاف آخر في تعليق ساخر: "احرقي المنزل".


لكنها في الوقت ذاتها تلقت نصيحة بضرورة إحكام إغلاق النوافذ والأبواب لتجنب تسلل مزيد من العناكب.

ويُعتقد أن العنكبوت الظاهر في الصورة التي نشرتها السيدة من فصيلة "العناكب الصيادة"، وهي غير سامة في حين أن مظهرها وحده كفيل بإثارة خوف الكثيرين، إلا أن أحد الرواد أشار إلى أنه من الممكن أن يكون من فصيلة "العنكبوت الذئب"، والتي يمكن أن يسبب سمها تورمًا وألمًا خفيفًا.
فوبيا وقلق دائم.. امرأة تكتشف مفاجأة مخيفة في خزانة ملابسها.. شاهد
فوبيا وقلق دائم.. امرأة تكتشف مفاجأة مخيفة في خزانة ملابسها.. شاهد
فوبيا وقلق دائم.. امرأة تكتشف مفاجأة مخيفة في خزانة ملابسها.. شاهد
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