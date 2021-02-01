زلزال يضرب ولاية تركية

أفادت وسائل إعلام تركية بأن زلزالا بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، صباح الإثنين، ضرب ولاية إزمير غربي تركيا.





ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية، أوضحت إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد" التركية في بيان، أن الزلزال وقع في تمام الساعة 08:46 بالتوقيت المحلي (05:46 ت.ج).









وأضاف البيان أن عمق الزلزال بلغ 20.69 كيلو متر تحت سطح الأرض.





وأشارت "آفاد" إلى أن الزلزال أعقبته هزة ارتدادية بعد دقيقة واحدة، بلغت قوتها 4.8 درجات وعمقها 7 كيلو مترات.





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وفي سياق اخر، قال عالم الجيولوجيا التركي الشهير ناسي جورور، السبت ، إن التشوهات في خط الصدع الذي تقع فيه إسطنبول تشير إلى وقوع زلزال بقوة 7.2 درجة أثر على مناطق سيليفري-كومبورجاز-بويوك شيكمجة بالمدينة.





تقع مدينة اسطنبول التركية الضخمة ، التي يبلغ عدد سكانها 16 مليون نسمة ، بالقرب من خط صدع شمال الأناضول ، والذي وفقًا للخبراء لديه القدرة على إحداث هزات بقوة 7.0 وما فوق.



