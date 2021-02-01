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أخبار العالم

زلزال يضرب ولاية تركية

الإثنين 01/فبراير/2021 - 08:43 ص
زلزال قوي يضرب ولاية
زلزال قوي يضرب ولاية إزمير التركية
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دعاء أبوهشيمة
أفادت وسائل إعلام تركية بأن زلزالا بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، صباح الإثنين، ضرب ولاية إزمير غربي تركيا.

ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية، أوضحت إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد" التركية في بيان، أن الزلزال وقع في تمام الساعة 08:46 بالتوقيت المحلي (05:46 ت.ج).


وأضاف البيان أن عمق الزلزال بلغ 20.69 كيلو متر تحت سطح الأرض.

وأشارت "آفاد" إلى أن الزلزال أعقبته هزة ارتدادية بعد دقيقة واحدة، بلغت قوتها 4.8 درجات وعمقها 7 كيلو مترات.


 وفي سياق اخر، قال عالم الجيولوجيا التركي الشهير ناسي جورور، السبت ، إن التشوهات في خط الصدع الذي تقع فيه إسطنبول تشير إلى وقوع زلزال بقوة 7.2 درجة أثر على مناطق سيليفري-كومبورجاز-بويوك شيكمجة بالمدينة.

تقع مدينة اسطنبول التركية الضخمة ، التي يبلغ عدد سكانها 16 مليون نسمة ، بالقرب من خط صدع شمال الأناضول ، والذي وفقًا للخبراء لديه القدرة على إحداث هزات بقوة 7.0 وما فوق.

قال جورور إنه شدد لسنوات على أن أحد خطوط الصدع المغلقة في بحر مرمرة هو خط صدع كومبورجاز ، الذي يقع بين شواطئ منطقتي سيليفري ويشيلكوي.
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