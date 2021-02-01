تحذيرات من تأخير تشكيل الحكومة اللبنانية قبل الصيف لهذا السبب

أكدت مصادر دبلوماسية، ضرورة عدم إضاعة لبنان فرصة تشكيل الحكومة في هذا التوقيت، خاصة خلال توقف الانهيار والاستفادة من الأجواء الدولية والإقليمية الآنية.





وقالت المصادر الدبلوماسية لصحيفة "الديار" اللبنانية، إن الولايات المتحدة مهتمة بترتيب الداخل الأمريكي، ولاحقا ستقارب الأزمات الإقليمية.





وكشفت المصادر أنه على الأرجح في الصيف ستحصل تجاذبات اقليمية دولية قد يتأثر بها لبنان سلبا والتي من شأنها أن ترهق الدولة أكثر مما هي عليه.





ولا يزال ملف تشكيل الحكومة في لبنان صعبًا ومعقدًا، وذلك عقب خلافات رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، برغم دخول عدد من الوسطاء لحل الأزمة، إلا أنها أصبحت تستعصي على الجميع في ظل أزمة التظاهرات الأخيرة التي خرجت في طرابلس تندد بالجوع والحال السيئة التي وصل إليه لبنان.





وكشف مصدر مقرب من رؤساء الحكومة السابقين لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أن المجموعات المندسة في التظاهرات، كانت تخطط لإقحام عاصمة الشمال في حالة من الفوضى يترتب عليها اندلاع صدامات دامية بين المنتفضين على واقعهم المعيشي، وبين القوى الأمنية لإسقاط تكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة في طرابلس، وبالتالي الضغط عليه للاعتذار عن تأليفها.



