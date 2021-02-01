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أخبار البلد

سفير مصر لدى بنجلاديش يلتقى مع رئيس غرفة دكا للصناعة والتجارة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:22 ص
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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محمد وديع
التقى هيثم غباشى، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية بنجلاديش الشعبية، أمس الأحد، برئيس غرفة دكا للصناعة والتجارة رضوان راحمان 'Rizwan Rahman'.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التبادل التجارى والاستثمارات بين مصر وبنجلاديش على مستوى شركات القطاع العام والخاص فى شتى المجالات خاصة فى مجال الزراعة، والبناء والتشييد، والبنية التحتية، والصناعات النسيجية والجلدية، والصناعات الدوائية.

وتتسم العلاقات بين البلدين بالتميز والإستقرار، وقد دعمت مصر إستقلال بنجلاديش (1971)، ويجرى التنسيق بين الجانبين فى إطار المنظمات الدولية، مثل منظمة المؤتمر الإسلامى OIC، ومجموعة الثمانية الناميةD8، وحركة عدم الانحياز NAM، وعضوية الحوار الآسيوى الشرق أوسطى AMED، وغيرها كما يتم التأييد المتبادل لمعظم ترشيحات البلدين في المحافل والمنظمات الدولية.

ويتعدى حجم الإستثمارات المصرية في بنجلاديش المليار دولار، حيث تملك شركة أوراسكوم للإتصالات المصرية ثاني أكبر شركة لخدمات الهاتف المحمول ببنجلاديش ( شركة Banglalink ).

ويرى الجانب البنجلاديشى فى مصر سوقا واعدة لصادراته البشرية، مع تأثر أسواقه التقليدية، سواء بجنوب شرق آسيا أو بالجزيرة العربية.
سفير مصر لدى بنجلاديش يلتقى مع رئيس غرفة دكا للصناعة والتجارة
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