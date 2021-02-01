على مساحة 11310 م2.. الانتهاء من تنفيذ مدرسة تعليم أساسي سعة 42 فصلًا بالمنيا الجديدة

أعلن المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع مدرسة تعليم أساسي سعة 42 فصلا، على مساحة (11310 م2) بمركز خدمات حي النوادي بالمدينة، وذلك في إطار توفير الخدمات والأنشطة المختلفة لقاطني المدينة، وفى ضوء السعي المستمر للنهوض بالمنظومة التعليمية.





وأوضح رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة،أن مبنى المدرسة يتكون من (دور أرضي وأول علوي وثانٍ علوي)، كما يشمل المشروع 3 غرف حراس أمن وجراج بمظلة وموقع عام بمشتملاته، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ المشروع بأعلى المواصفات وخلال فترة زمنية وجيزة.





وفي سياق متصل قال المهندس خالد عبدالعزيز، إنه جارٍ استكمال الأعمال بمشروع تنفيذ ازدواج الطريق الصحراوي الشرقي من كمين الصفا وحتى الحد الشمالي لكردون المدينة بطول 6.5 أمام منطقة الإسكان الاجتماعي وعمارات المنحة الإماراتية.



