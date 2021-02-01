تعرّف أكثر على دراسات عليا اقتصاد وعلوم سياسية.. الأوراق وشروط الالتحاق

بعد البدء في تلقي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بـ جامعة القاهرة طلبات التقديم للدراسات العليا، للالتحاق الطلاب ببرامج الماجستير والدكتوراه ، يستعرض "صدى البلد" في هذا التقرير الشروط والأوراق الخاصة بالتقديم لكل مرحلة ، وكذلك المصروفات الدراسية وكيفية تقديم الطلاب .





شروط ماجستير علوم سياسية جامعة القاهرة





يتساءل طلاب الدراسات العليا عن شروط ماجستير علوم سياسية جامعة القاهرة ، وتتمثل الشروط والأوراق الخاصة بطلبات التقديم لبرنامجي الماجستير والدكتوراه بالكلية في الآتي :-









أولا، الشروط الخاصة بدرجة الماجيستير، حيث يجب أن يقدم الطالب الأوراق الآتية:





1- أصل الموقف من التجنيد سواء معافاة أو "مؤجل".





2- تقديم أصل شهادة التخرج أو شهادة المعادلة لطلاب الجامعات غير الحكومية .





3- صورة من بطاقة الرقم القومي .





4- أصل شهادة الميلاد .





5- عدد 4 صور شخصية حديثة للطالب المتقدم .





6- تقديم ما يثبت عدم القيد بأي درجة جامعية أخرى .





7- تقديم الطالب بيان بدرجات أربع سنوات الدراسة .









ثانيًا: درجة الدكتوراه، ويشترط تقديم الطالب للأوراق الآتية :





1- أصل شهادة الماجستير .





2- بالنسبة لطلاب الجامعات غير الحكومية ، يتم تقديم شهادة معادلة لشهادة الماجستير .





3- أن يقدم الطالب نسخة من رسالة الماجستير الخاصة به .





4- صورة من بطاقة الرقم القومي .





5- ‏أصل شهادة الميلاد .





6- أصل الموقف من التجنيد سواء متعافي أو مؤجل .





7- تقديم أصل شهادة التخرج أو شهادة المعادلة لطلاب الجامعات غير الحكومية .





8- تقديم الطالب بيان بدرجات أربع سنوات الدراسة .





9- تقديم ما يثبت عدم القيد بأي درجة جامعية أخرى .





10- عدد 4 صور شخصية حديثة للطالب المتقدم .









مواعيد التقديم دراسات عليا اقتصاد وعلوم سياسية





وبالنسبة لموعد التقديمات تم الإعلان عن مواعيد التقديم دراسات عليا اقتصاد وعلوم سياسية ، حيث ‏أوضح الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الكلية تتلقى حاليًا طلبات التقديم بمرحلتي الماجيستير والدكتوراه للطلاب المتقدمين للدراسات العليا بالكلية منذ الأسبوع الماضي.

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وأشار "السعيد"في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أن الكلية تتيح تقديم الطلبات أونلاين أو حضوريا من خلال تقديم الطالب في مقر الكلية .





مع التأكيد على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية المقررة ومنع التجمعات في أماكن التقديم والزام جميع المتقدمين بارتداء الكمامات والدخول من بوابات التعقيم الالكتروني وقياس درجة حرارتهم بالكواشف الحرارية للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم .





مصاريف كلية اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة





وفيما يتعلق بمصاريف كلية اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة ، فقد بلغت العام الماضي لطلاب الشعبة العربية 350 جنيهًا في العام ، وطلاب الشعبة الانجليزية والفرنسية بنظام الساعات المعتمدة فقد بلغت 26 ألف جنيه.





وبالنسبة للعام الدراسي الحالي ، فإن مصاريف كلية اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة لن تزيد عن 10% عن العام الدراسي الماضي ، لطلاب الشعبة العربية .





مــوقــع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة



