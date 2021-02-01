مياه سوهاج تنظم تدريبا للتعامل مع تسرب غاز الكلور والدخول للأماكن المغلقة

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج برنامجا تدريبيا لعدد 30 متدربا للتعامل مع تسرب غاز الكلور وكذلك تدريب 25 متدربا على كيفية الدخول للاماكن المغلقة بمحطات مياه الشرب بجرجا والمراغة وبلصفورة واولاد سالم وسوهاج غرب.





وقال اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، انه تم تنظيم برنامج تدريبي لعدد 60 متدربا للتعرف على كيفية القيام بالإسعافات الأولية .





واشار رئيس مياه سوهاج انه تم تدريب 100 متدرب على اعمال الدفاع المدني والحريق وانه جارى تنظيم دورات تدريبية لعدد 250 متدربا.







