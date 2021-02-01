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محافظات

مياه سوهاج تنظم تدريبا للتعامل مع تسرب غاز الكلور والدخول للأماكن المغلقة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:59 ص
صدى البلد
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أنغام الجنايني
نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج برنامجا تدريبيا لعدد 30 متدربا للتعامل مع تسرب غاز الكلور وكذلك تدريب 25 متدربا على كيفية الدخول للاماكن المغلقة بمحطات مياه الشرب بجرجا والمراغة وبلصفورة واولاد سالم وسوهاج غرب.

وقال اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، انه تم تنظيم برنامج تدريبي لعدد 60 متدربا للتعرف على كيفية القيام بالإسعافات الأولية.

واشار رئيس مياه سوهاج انه تم تدريب 100 متدرب على اعمال الدفاع المدني والحريق وانه جارى تنظيم دورات تدريبية لعدد 250 متدربا. 


وذلك للتعامل الامثل  مع تسريب غاز الكلور والدخول للاماكن المغلقة هذا بالإضافة الى تنظيم مسابقة بين جميع افرع الشركة بهدف اختيار افضل العناصر المؤهلة لتكوين فريق الشركة في مجال التعامل مع تسريب غاز الكلور والدخول للاماكن المغلقة للمنافسة في المسابقات المحلية والدولية.
مياه سوهاج تنظم تدريبا للتعامل مع تسرب غاز الكلور والدخول للأماكن المغلقة
مياه سوهاج تنظم تدريبا للتعامل مع تسرب غاز الكلور والدخول للأماكن المغلقة
مياه سوهاج تنظم تدريبا للتعامل مع تسرب غاز الكلور والدخول للأماكن المغلقة
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