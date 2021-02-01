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توك شو

زارتنا هدى سلطان في اللوكيشن.. طفل "حديث الصباح والمساء" يروي كواليس التصوير..فيديو

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:58 م
صدى البلد
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آيات أحمد
كشف الفنان وحيد أسامة، كواليس تصوير مسلسل حديث الصباح والمساء، لافتًا إلى انه خضع لاختبارات قبل المشاركة فى المسلسل وقيمه المخرج احمد صقر، موضحًا انه قام بأداء دور ابن راضية الصغير وحفيد الفنانة عبلة كامل.

وأضاف وحيد، خلال حديثه ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على فضائية " dmc"، أنه أول يوم تصوير زارتنا الفنانة هدى سلطان فى اللوكيشن وتمنت لنا التوفيق، وبعد ذلك طلبت منى الفنانة عبلة كامل الانتقال إلى غرفتها واصبحت تنادينى باسم قاسم طوال الوقت.

وتابع عبلة كامل كانت تحفظنى الادوار وكنا نعمل بروفة معًا، مؤكدًا انها كانت تساعده طوال الوقت، مشيرًا إلى انها كانت تدخله فى روح الشخصية دائمًا.

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