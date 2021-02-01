عائدون من أعمالهم.. قصة حادث انقلاب ميكروباص على طريق المراغة

عقارب الساعة تقترب من الساعة السابعة مساءً، أخذت أقدام المُشاة تتسارع فكل خطوة تخطوها أقدام الأشخاص العائدين من مقرات أعمالهم، فجيمعهم يريدون اللحاق بمكان ما داخل السيارة الميكروباص؛ حتى يعودوا إلى منازلهم بمركز المراغة شمالي محافظة سوهاج





لم يضرب الخوف في قلب أحدهم ولم يشعر من بينهم شخصًا بأنه يُسرع حتى يُلقي بمصيره على طريق شندويل الذي تذهب فيه السيارة بطريقها من سوهاج إلى المركز، أخذ الركاب الحديث عن الأجرة كالعادة ويحسبون أعدادهم ويرتبون أموالهم ويعطون السائق أجرته.





"فيه حد مدفعش يا حضرات.. حد مدفعش ورا يا حضرات.. كده في نفر مدفعش"، ليأخذهم الحديث عن الأجرة ومن دفع ومن لم يدفع، ويتناسى السائق أمر الطريق شيئًا ما، حتى تفاجئ بدراجة نارية "موتوسيكل" ظهر أمامه على الطريق وكاد أن يصطدم به، يدخل يمينًا تارة وشمالًا تارة أخرى في محاولة منه إنقاذ سائق الموتوسيكل وتلاشي اصطدامه.





صراخ وعويل وبكاء صوت زجاج السيارة يتحطم، ومياه تدخل من نوافذها، الدماء تسيل وتختلط بالدماء، لقد غرق "الميكروباص" أثناء محاولة سائقه إنقاذ قائد الدراجة النارية، أفلت قدرته بالسيطرة على القيادة وإنقلب بالترعة المجاورة له على طريق شندويل بطريق المراغة _ سوهاج.





ليلقى 5 أشخاص مصرعهم ويُصاب 12 أخرين إثر تلك الحادثة، وتعود وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بإنقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي الغربي بقرية جزيرة شندويل دائرة المركز، ووجود ضحايا ومصابين.









وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص بكامل ركابها داخل الترعة المجاورة للطريق، نتج عن الواقعة مصرع كل من "علاء علي، ٢٠ عامًا، وحسن محمد، ٤٥ عامًا، وصابر خلف فرغلي، ٦٤ عامًا، وداليا محمد احمد، ٢٥ عامًا، وشيماء محمد، ٢٢ عامًا، وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى المراغة المركزي.





كما أصيب ١٢ آخرين من ركاب السيارة بجروح وكسور وكدمات متفرقة، واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج اللازم.





وأعلنت مديرية الصحة بسوهاج حالة الطوارئ بمستشفي المراغة المركزي، وتم توجيه ٨ سيارات إسعاف لمكان الحادث، وتم ابلاغ منوب الطوارئ بمستشفي سوهاج الجامعي، للتعامل مع الحالات القادمة للمستشفى.





وتبين من تحريات رجال المباحث أن سبب الحادث جاء إثر تصادم السيارة الميكروباص ودراجة نارية على الطريق، فقد على اثرها قائد السيارة الميكروباص السيطرة علي السيارة، وانحرفت الي الترعة المجاورة للطريق.



