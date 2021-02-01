الفنان أحمد نوار يطالب لجنة المقتنيات بالانتباه لمحتوى معرض "مبدعون خالدون"

أعرب الفنان الدكتور أحمد نوار، عن سعادته بافتتاح معرض "مبدعون خالدون" السنوي الثالث الذي ينظمه أتيليه العرب للثقافة والفنون ويستمر حتى 20 فبراير، مشيرا إلى دور جاليري ضي في جمع نماذج من أعمال فنانين راحلين في مصر بدءا من الجيل الأول وحتي الآن.





وقال نوار في تصريحات صحفية الإثنين، على هامش فعاليات المعرض التي انطلقت أمس الأول، إن "مبدعون خالدون" يمثل تاريخيا غير مسبوق نظرا لأهميته علي المستوي الفني والثقافي والتاريخي أيضا، وهو نموذج لحالة الوفاء من "ضي" والناقد التشكيلي هشام قنديل لكبار الفنانين.





وأكد نوار أهمية المعرض لطلاب الفن التشكيلي والشباب وأساتذة الفنون ووزارة الثقافة متمثلة في قطاع الفنون التشكيلية، مردفا؛ "أعتقد أن لجنة المقتنيات لابد أن تلقي نظرة على هذا المعرض لأنه يحمل في طياته جزءًا مهمًا من تاريخ الحركة الفنية المصرية الحديثة".





يشار إلى أن معرض "مبدعون خالدون" الثالث يضم 200 عمل لعدد 39 فنانا فى النحت والرسم والتصوير والطباعة، ويقام للفنانين الراحلين الرواد ممن لهم بصمات علي الساحة التشكيلية المصرية.





ويتضمن المعرض هذا العام أعمال الفنانين الراحلين "زكريا الزينى – أدم حنين- حسين محمد يوسف- زينب عبدالحميد –محمود أبو المجد – صبري عبد الغنى- عايدة عبد الكريم –عفت ناجى – مصطفى متولى- كمال عبيد- محمد رياض سعيد- فتحي أحمد- حسين الجبالي – صلاح عبدالكريم –حسن صادق- أحمد أمين عاصم – مصطفى احمد – ناجى شاكر- وديع شنودة – نعيمة الشيشيني- محمد الزاهد – محسن شعلان- زهران سلامة – كمال خليفة- كامل غندر- جمال عبد الحليم – محمد عبدالعال- مصطفى مشعل – بدوى سعفان- روحية توفيق- فاروق وهبه- سامح البناني- محمد درويش زين الدين – رفعت أحمد- رؤوف رأفت – فايزة محمود – محمود عبدالله- يوسف كامل وعبد الحميد حمدي".



