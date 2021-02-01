تعيين رؤساء أقسام جدد بكلية تمريض عين شمس

أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، قرارًا بتعيين الدكتورة منال صلاح حسن يعقوب رئيسًا لقسم تمريض الباطنى الجراحي بكلية التمريض ولمدة ثلاث سنوات، كما أصدر قرارًا بتعيين الدكتورة سلمى السيد حسن محمد رئيسًا لقسم تمريض الأطفال بكلية التمريض جامعة عين شمس ولمدة ثلاث سنوات.









من جهة أخرى، شارك اليوم نحو ٥٠ طالبا كدفعة اولي من مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس (سمعي- حركي- بصري) برئاسة ا. د رنا الهلالي مدير المركز في البرنامج التدريبي الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة والمقدم كمنحة مجانية من مركز تأهيل الحاسبات بالقوات المسلحة، حيث يستمر البرنامج التدريبي لمدة شهرين ويتضمن التدريب علي برامج Office - Windows، صيانة الحاسب الآلي والهاتف المحمول والتسويق عبر الهاتف وذلك بمرافقة الدكتورة داليا محمد امين المركز، الدكتور أحمد صلاح.



