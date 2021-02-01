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تعليم

تعيين رؤساء أقسام جدد بكلية تمريض عين شمس

الإثنين 01/فبراير/2021 - 02:52 م
رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس
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باسنتي ناجي
أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، قرارًا بتعيين الدكتورة منال صلاح حسن يعقوب رئيسًا لقسم تمريض الباطنى الجراحي بكلية التمريض ولمدة ثلاث سنوات، كما أصدر قرارًا بتعيين الدكتورة سلمى السيد حسن محمد رئيسًا لقسم تمريض الأطفال بكلية التمريض جامعة عين شمس ولمدة ثلاث سنوات.


من جهة أخرى، شارك اليوم نحو ٥٠ طالبا كدفعة اولي من مركز خدمة  الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس (سمعي- حركي- بصري) برئاسة ا. د رنا الهلالي مدير المركز في البرنامج التدريبي الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة والمقدم كمنحة مجانية من مركز تأهيل الحاسبات بالقوات المسلحة، حيث يستمر البرنامج التدريبي لمدة شهرين ويتضمن التدريب علي برامج Office - Windows، صيانة الحاسب الآلي والهاتف المحمول والتسويق عبر الهاتف وذلك بمرافقة الدكتورة داليا محمد امين المركز، الدكتور أحمد صلاح.

جدير بالذكر أنه تم افتتاح مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس منذ ديسمبر الماضي بهدف تصحيح مفهوم الدمج بحيث تصل الخدمات التعليمية للطلاب ذوي الإعاقة بصورة تناسب إعاقته مما يجعله مطلوبا بالفعل بسوق العمل وكذلك دعم وتعزيز التعليم الدامج للطلاب ذوي الإعاقة من خلال تقديم مجموعة من الخدمات المتكاملة داخل الجامعة.
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