رقص وغناء بنات نانسي عجرم في عيد ميلاد ميلا

وظهر في الفيديو رقص وغناء بناتها في عيد ميلاد ابنتها الصغيرة ميلا.



يذكر أن نانسي عجرم، تسلمت من أنغامي درع المليون إعجاب، وشاركت محبّيها هذا الإنجاز الجديد من خلال صورة نشرتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



