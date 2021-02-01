ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

وزيرة التضامن: زيادة المعاشات لـ 10.4 مليون مستفيد بتكلفة تبلغ 99 مليار جنيه

الإثنين 01/فبراير/2021 - 04:59 م
نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
Advertisements
فريدة محمد و ماجدة بدوى و يوسف سامح عدسة خالد مشعل
أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم فض التشابكات بين نظام التأمينات الاجتماعية والخزانة وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 بسداد العامة 160,5 مليار جنيه سنويا تزيد بنسبة فائدة 5,9% سنويا لمدة 50 عاما لمقابلة التزامات الخزانة في نظام المعاشات وسداد المديونية المستحقة للتأمينات.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال إلقائها بيان الوزارة أمام مجلس النواب أنه تم زيادة قيم المعاشات المنصرفة بنسبة 50% من عام 2018 حتى عام 2021 لـ 10.4 مليون مستفيد بتكلفة بلغت نحو 77.5 مليار جنيه، وفي عام 2020، كما  تم زيادة المعاشات المستحقة بنسبة 14% على إجمالي قيمة المعاش بحد أقصى للزيادة 980 جنيه بتكلفة سنوية تبلغ نحو25,1 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بالعلاوات الخمس، أوضحت القباج أنه تم إنهاء مشكلة العلاوات الخاصة غير المضمومة إلى الأجر الأساسي بصدور القانون رقم 25 لسنة 2020 وبناء عليه تم زيادة معاش الأجر المتغير لنحو 2,4 مليون صاحب معاش ومستفيد، وتبلغ التكلفة السنوية لقيمة العلاوات الخاصة المستحقة 7 مليارات جنيه بإجمالي قيمة متجمد مستحق 28 مليار جنيه يتم صرفها على أربع دفعات سنوية، كما بلغ الحد الأدنى للمعاش اعتبارًا من 1/7/2019 وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعي بواقع 900 جنيه شهريًا.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه تم الانتهاء من الإصلاح التشريعي لنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، وبدء العمل به اعتبارًا من 1/1/2020، وجاري الانتهاء من مسودة اللائحة التنفيذية للقانون تمهيدا لاستصدارها بقرار من رئيس مجلس الوزراء في فبراير 2021، كما جار التفاوض مع الوزارات والجهات الحكومية المختلفة بالإضافة إلي المؤسسات الصحفية لتسوية المديونيات المستحقة على الشركات القابضة والتابعة لها طرف الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي- للاستفادة بما قرره القانون رقم 173 لسنة 2020 بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد من خلال المبادلة بالأصول.

وأكدت أن نمو حجم الاستثمارات المباشرة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من نحو 90 مليار جنيه إلى نحو 322 مليار جنيه خلال الفترة 2014- 2020، كما ارتفع العائد على المحفظة الاستثمارية من 11,4 مليار جنيه إلي 40 مليار جنيه عن ذات الفترة، كما تم صرف معاش شهري لأسر الضحايا والمصابين من جراء العمليات الإرهابية لـ1,491 شهيدًا ومصابًا  بتكلفة إجمالية بلغت نحو 18.4مليون جنيه عن الفترة 2018-2020.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس.. ننشر قيمة العلاوة التي يستحقها المتقاعد

%34.3 زيادة في الإيرادات.. وضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات.. أبرز إنجازات التأمينات في 2020

المالية: سداد 245.5 مليار جنيه لهيئة التأمينات والمعاشات خلال 18 شهرًا

تبدأ من الغد.. ننشر تفاصيل أول زيادة لـ أصحاب المعاشات في 2021

في يناير وأبريل ويوليو.. زيادة معاشات هؤلاء 3 مرات في 2021

بداية من اليوم.. صرف معاشات شهر يناير والعلاوات الخمسة

ترشيحاتنا

هيثم شعبان يعلن قائمة سيراميكا كليوباترا لمواجهة أسوان

آلام العضلات أبرزها.. دواء الكوليسترول يصيبك بهذه الأعراض

الرئيس السيسي ورؤساء أجهزة المخابرات العربية يفتتحون مقر المنتدى العربي الاستخباري

وزيرة التضامن: إعفاء المسنين فوق الـ70 سنة من رسوم المواصلات العامة و50% لمن بلغوا الـ65 سنة

حقيقة استقالة عقيلة صالح من رئاسة البرلمان الليبي

وزيرة التضامن: إعفاء 5.5 مليون طالب من دفع مصروفات الدراسة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 أسباب.. دراسة تكشف الارتباط بين مرض السكري وتساقط الشعر

هوندا تطرح صورا للجيل الجديد من HR-V قبل طرحه رسميا الشهر الجاري

كورونا كلمة السر .. قصة ظهور شارلي شابلن في باكستان | صور