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برلمان

لجنة الوفد بالغربية تتبنى توزيع الكمامات والمطهرات بشوارع وميادين طنطا

الإثنين 01/فبراير/2021 - 05:27 م
لجنة الوفد بالغربية
لجنة الوفد بالغربية توزع الكمامات والمطهرات بشوارع طنطا
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معتز الخصوصى- عمرو سيد
نظمت اللجنة العامة لحزب الوفد بالغربية برئاسة المستشار عادل بكار والسكرتير العام الدكتور محمد خليفة وبرعاية المحاسب مصطفى شحاته فاعلية كبرى لتوزيع الكمامات والمطهرات على الأهالي في مختلف شوارع وميادين مدينة طنطا.

من جانبه قال المحاسب مصطفى شحاته عضو الهيئة العليا للحزب، إن الحملة تأتي انطلاقا من إيمان بيت الأمة بضرورة التواجد الفعال في الشارع ومساندة الدولة المصرية في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

واكد شحاتة أن الحملة استهدفت أكبر ميادين مدينة طنطا ومناطق سبرباى والعجيزى وميدان المحطة وميدان السيد البدوي، والتي قادها شباب حزب الوفد بتوزيع الكمامات والمطهرات على أهالي مدينة طنطا.

وأشار شحاتة إلى أن ذلك يأتي استكمالًا لما سبق من فعاليات منها تقديم مساعدات طبية وأسطوانات اكسجين لمستشفيات الصدر والحميات وكذلك حملات تعقيم وتطهير لأماكن التجمعات والمصالح الحكومية ومختلف الشوارع والميادين بمدن وقرى المحافظة، مؤكدًا أن حزب الوفد كان ولا زال وسيظل منحازا للشعب المصري. 

ودعا شحاته كافة المؤسسات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المنشود في مؤازرة الدولة حتى تعبر مصر من هذه الأزمة بأمن وسلام، موجهًا خالص شكره وتقديره لقيادات الحزب وعلى رأسهم المستشار بهاء الدين أبو شفة رئيس الحزب وفؤاد بدراوي السكرتير العام للحزب وأعضاء الهيئة العليا وقيادات الحزب بالغربية وشباب الحزب لما يبذلونه من جهود في خدمة الوطن والمواطنين ومنهم علاء رامون وحاتم ماضي ومحمود النحاس والسيد مطاوع وسامى عبد الباري وسحر الجارحي وسهير يمنى وكافة أعضاء لجنة الشباب.
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