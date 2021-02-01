وش السعد على هنيدي .. حكاية المطرب محمد سنكفولا





مسرحية ألابندا عرضت في عام 1998 كانت تضم لفيفا من المواهب الفنية الشابة، التي أثقلت المسرحية وأعطتها الخلود في أذهان وقلب الجمهور حتى الآن، فشارك فيها هنيدي وأحمد السقا ، والراحل علاء ولي الدين، وشريف منير، حين كانوا في بداياتهم الفنية وحققوا نجاحًا مبهرًا في أدائهم على المسرح من خلال مسرحية ألابندا التي مازال ينتظر الجمهور عرضها .





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خلال أحد فصول المسرحية ، قدم محمد هنيدي دور المطرب محمد سنكفولا ، وهو من أشهر الأدوار التي ارتبط اسم محمد هنيدي بها، حيث كان يحيي حفل زفاف شريف منير على أنه مطرب لكنه فاجأ الجمهور بدخوله على المسرح بـ " البيجامة " .





لم يستطع محمد سنكفولا الغاضب من ذاته ، إحياء زفاف شريف منير ، فحاول غناء أغنية موعود للعندليب لكن بطريقته الخاصة التي جعلت الجمهور يضحك من قلبه خلال المشهد .





مشهد محمد سنكفولا وصوره مازالت يتم تداولها بشكل ساخر على مواقع التواصل الإجتماعي ، فيعيش محمد هنيدي مع جمهوره بتلك الأدوار الفارقة في تاريخه الفني منذ التسعينات .





يذكر أن النجم محمد هنيدي يحتفل بعيد ميلاده اليوم ، فهو من مواليد 1 فبراير 1965 .