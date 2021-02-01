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فن

تيم حسن ينفى مشاركته في فيلم حالي لي

الإثنين 01/فبراير/2021 - 07:14 م
تيم حسن
تيم حسن
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أحمد إبراهيم
نفى الفنان السورى تيم حسن مشاركته فى فيلم بعنوان "حالى لى" حيث تردد خلال الساعات القليلة الماضية عن مشاركته فى فيلم جديد بعنوان "حالى لى". 
وقال تيم حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر : "لا صحة لما يتداول من أخبار حول فيلم حالي لي".

واضاف تيم : "بانتظار مشاهدتكم وآرائكم عن مسلسل أنا قـــريــبــآ على تطبيق شاهد .. إنتاج صباح اخوان إخراج سامر البرقاوي وتأليف د عبير شرارة". 

وكان حرص كل من الفنان تيم حسن وزوجته الاعلامية وفاء الكيلانى على تقديم واجب العزاء وحضور جنازة المخرج السورى حاتم على وهو الامر الذى انهى الشائعات التى ظهرت خلال الايام الماضية حول انفصالهما وذلك فى اول ظهور لهما للرد على الشائعات. 

وحرص تيم حسن على مساندة اهل المخرج الراحل وبدا عليه البكاء الشديد. 

وقدم كل من وفاء وتيم باقة من الزهور لتقديم واجب العزاء لاهل المخرج الراحل. 

وانتشرت فى الأيام القليلة اقاويل حول انفصال تيم ووفاء وهو الامر الذى لم ينفه الطرفان او يؤكدانه ولكن جاء عزاء حاتم على ليوقف كل هذه المهاترات.  
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