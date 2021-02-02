فيديوجراف.. مشاهير انتهت حياتهم بفقدان البصر













وبالرغم من الحياة المرفهة التي عاشها هؤلاء النجوم مستمتعين بمعظم ملذات الحياة كان للقدر رأي آخر وهو أن يسدل الستار على حياتهم بشكل مأساوي، حيث تعرض بعضهم لفقد البصر فجأة أثناء التصوير والبعض الآخر فقد بصره بسبب عدة أمراض أخرى.





ونستعرض المزيد من التفاصيل حول مشاهير ونجوم فقدوا البصر وانتهت حياتهم من خلال الفيديوجراف التالي..

انتهت حياة بعض المشاهير والنجوم نهاية مأساوية بعد حياة صعبة عاشها هؤلاء النجوم الذين عانوا من المرض وانتهى بهم المطاف إلى أن فقدان أبصارهم ليودعوا عالم الفن قبل أن يقدموا ما كانوا يطمحون إليه.