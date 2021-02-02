ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فيديو جراف

فيديوجراف.. مشاهير انتهت حياتهم بفقدان البصر

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:00 م
مشاهير عانوا من فقدان
مشاهير عانوا من فقدان البصر
Advertisements
منار شعبان
انتهت حياة بعض المشاهير والنجوم نهاية مأساوية بعد حياة صعبة عاشها هؤلاء النجوم الذين عانوا من المرض وانتهى بهم المطاف إلى أن فقدان أبصارهم ليودعوا عالم الفن قبل أن يقدموا ما كانوا يطمحون إليه.



وبالرغم من الحياة المرفهة التي عاشها هؤلاء النجوم مستمتعين بمعظم ملذات الحياة كان للقدر رأي آخر وهو أن يسدل الستار على حياتهم بشكل مأساوي، حيث تعرض بعضهم لفقد البصر فجأة أثناء التصوير والبعض الآخر فقد بصره بسبب عدة أمراض أخرى.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول مشاهير ونجوم فقدوا البصر وانتهت حياتهم من خلال الفيديوجراف التالي..
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

عودة للوراء.. دولة عربية تعيد إغلاق مطاراتها من جديد بسبب كورونا

وزيرا الأوقاف والتجارة والصناعة أمام البرلمان.. اليوم

أثار الجدل حول العالم .. حقيقة سقوط نيزك في فناء مدرسة أسترالية .. صور

سلالة جنوب أفريقيا .. دولة عربية تتعرض لموجة شديدة من كورونا

مسئولون إسرائيليون: ندرس الهجوم على إيران

في مكة.. قرار عاجل من السلطات السعودية بشأن كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في المنزل وبدون أدوية .. مجدي بدران يقدم نصائح لاستعادة حاسة الشم

مبيغلبوش .. مواليد هذه الأبراج يجدون حلولا لمشاكلهم سريعا

أول صور للسيارة بورش كايين الجديدة فيس ليفت