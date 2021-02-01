دراسة: أدوية البروستاتا تحمى من مرض باركنسون

أظهرت دراسة رصدية واسعة قادها باحثون في جامعة أيوا ، مع زملائهم في الدنمارك والصين ، أن تناول نوع معين من الأدوية لعلاج تضخم البروستاتا يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض باركنسون.





ووفقا لما جاء في موقع "medicalxpress " فإن النتائج التي تم نشرها في 1 فبراير في JAMA Neurology تقدم دليلًا دامغًا على أن دواء ترازوسين والأدوية المماثلة قد تمنع أو تؤخر تطور مرض باركنسون.





استخدمت الدراسة الجديدة بيانات حول ما يقرب من 300000 رجل من كبار السن من مجموعتي بيانات كبيرتين مستقلتين للمرضى .





تعتمد النتائج على الأبحاث السابقة السريرية التي أجراها الفريق ، والتي أظهرت أن دواء البروستاتا تيرازوسين يعزز مستويات الطاقة الخلوية ويمكن أن يمنع أو يبطئ تطور مرض باركنسون في النماذج الحيوانية. في هذه الدراسة السابقة ، استخدم الفريق أيضًا قاعدة بيانات Truven لإظهار أن الرجال المصابين بمرض باركنسون والذين يتناولون أيضًا تيرازوسين والأدوية ذات الصلة قد قللوا من علامات وأعراض ومضاعفات مرض باركنسون.





الأهم من ذلك ، كان لدى الباحثين مجموعة تحكم جيدة لدراسة قاعدة البيانات السابقة هذه. Tamsulosin هو دواء آخر شائع الاستخدام لعلاج تضخم البروستاتا ، ولكن على عكس Terazosin ، فإن التامسولوسين ليس له أي تأثير على إنتاج الطاقة الخلوية ، والذي تشير الدراسات المعملية للفريق إلى أنه مهم في التأثير الوقائي للتيرازوسين.





وسعت الدراسة الجديدة هذه النتائج للتحقيق فيما إذا كانت ترازوسين والأدوية ذات الصلة التي يمكن أن تعزز أيضًا إنتاج الطاقة الخلوية مرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بمرض باركنسون.





باستخدام قواعد البيانات الأمريكية والدنماركية ، حدد الفريق 150 ألف رجل بدأوا حديثًا في تناول تيرازوسين أو أدوية مماثلة وقاموا بمقارنتها ، بناءً على العمر والتاريخ السريري لـ 150 ألف رجل بدأوا حديثًا في عقار تامسولوسين.





يوضح جاكوب سيمرينغ ، دكتوراه ، أستاذ مساعد في الطب الباطني ، ومؤلف الدراسة: "قمنا بعد ذلك بتتبع البيانات الصحية الخاصة بهؤلاء الرجال لتحديد عدد المصابين بمرض باركنسون في كل مجموعة". "الرجال الذين يتناولون تيرازوسين كانوا أقل عرضة بنسبة 12 إلى 37٪ للإصابة بمرض باركنسون أثناء المتابعة من الرجال الذين يتناولون تامسولوسين.





بالإضافة إلى ذلك ، وجدت الدراسة أن المدة الطويلة لاستخدام عقاقير البروستات المعززة للطاقة ارتبطت بتأثيرات وقائية متزايدة.





ويضيف سيمرينغ: "على الرغم من الاختلافات النسبية في السكان وهيكل نظام الرعاية الصحية ، وجدنا تأثيرًا وقائيًا مماثلًا في كلا البلدين" "إن تكرار هذا الاكتشاف في الفوج الدولية هو دليل قوي يشير إلى تأثير السببية، وإذا تأكدت هذه النتائج من خلال إجراء مزيد من التحقيقات، وخاصة تجربة سريرية عشوائية، تيرازوسين قد توفر الحماية العصبية وربما منع وليس فقط إدارة-باركنسون مرض ."



