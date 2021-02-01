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لمنع ظهور فيروس نيباه.. أستاذ حيوانات ضارة يناشد المواطنين الإبلاغ عن وجود الخفافيش..فيديو

الإثنين 01/فبراير/2021 - 11:06 م
الخفافيش
الخفافيش
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محمود محسن
أكد الدكتور أحمد رزق أستاذ الحيوانات الضارة  بمركز البحوث الزراعية، أن فيروس نيباه لم يتم تسجيله حتى الآن  فى مصر، موضحا أن الفيروس غير موجود.

وأضاف رزق خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كلمة أخيرة عبر فضائية أون: نتعامل مع الفيروس على أنه آفة زراعية، مؤكدا أن هناك حملات الآن للقضاء على الخفافيش ورصد أوكارها. 

وتابع أستاذ الحيوانات  الضارة  بمركز البحوث الزراعية، أنه يجب اتباع أساليب الوقاية العادية في كل الأحوال وهي ضرورة غسل الفاكهة والخضر جيدا.

وناشد رزق المواطنين عند فتح البيوت المهجورة واكتشاف خفافيش بها ضرورة إبلاغ السلطات المحلية بكل محافظة للتعامل مع الأوكار.
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