لمنع ظهور فيروس نيباه.. أستاذ حيوانات ضارة يناشد المواطنين الإبلاغ عن وجود الخفافيش..فيديو

أكد الدكتور أحمد رزق أستاذ الحيوانات الضارة بمركز البحوث الزراعية، أ ن فيروس نيباه لم يتم تسجيله حتى الآن فى مصر، موضحا أن الفيروس غير موجود.





وأضاف رزق خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كلمة أخيرة عبر فضائية أون: نتعامل مع الفيروس على أنه آفة زراعية، مؤكدا أن هناك حملات الآن للقضاء على الخفافيش ورصد أوكارها.





وتابع أستاذ الحيوانات الضارة بمركز البحوث الزراعية، أنه يجب اتباع أساليب الوقاية العادية في كل الأحوال وهي ضرورة غسل الفاكهة والخضر جيدا.



