بروتوكول تعاون بين وزارة الأوقاف وجامعتي دمياط والوادي الجديد لتدريب الأئمة

أعلنت وزارة الأوقاف، أنه في إطار حرص وزارة الأوقاف على التدريب النوعي المستمر في جميع المجالات وقع الشيخ محمد سلامة مدير مديرية أوقاف دمياط والدكتور السيد دعدور رئيس جامعة دمياط، بروتوكول تعاون بين مديرية أوقاف دمياط وجامعة دمياط بشأن تدريب الأئمة والواعظات، بمحافظة دمياط.



كما وقع محمود الشيمي مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر والدكتور محفوظ عبد الستار عميد كلية التربية ــ فرع جنوب الوادي بالغردقة يوم الاثنين 1 /2/ 2021م بكلية التربية بالغردقة بروتوكول تعاون بين مديرية أوقاف البحر الأحمر وكلية التربية جامعة جنوب الوادي بالغردقة بشأن تدريب الأئمة والواعظات، بمحافظة البحر الأحمر.





وأشار محمود الشيمي مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر إلى أن هذا البروتوكول يأتي ضمن سلسلة من البروتوكولات التي توقعها وزارة الأوقاف مع عدد من الجامعات المصرية على مستوى الجمهورية لتدريب الأئمة والواعظات وتثقيفهم ، مؤكدًا أن هذا البروتوكول يتضمن دورات متتابعة في مجالات :

اللغة العربية وآدابها.

الإرشاد النفسي وأساسيات علم الاجتماع.

بناء المهارات الإعلامية.





كما تم الاتفاق على فتح باب التقدم لتسجيل درجة الماجستير والدكتوراه المجانية بكلية التربية جامعة جنوب الوادي بالغردقة، حيث تكون المنحة مناصفة بالشراكة بين الأوقاف وكلية التربية بحيث تخفض كلية التربية مصروفات الدراسات لمن يجتاز اختبارات القبول التي تعقدها الأوقاف بالشراكة مع الجامعة بنسبة 50% ، وتتحمل وزارة الأوقاف 50% ، ولا يتحمل الدارس أي تكاليف دراسية مادام مستمرًا في دراسته دون رسوب في أي من سنوات الدراسة ، فإن تعثر تحمل نفقات نفسه في الأعوام التالية ، وذلك لجميع أئمة البحر الأحمر دون التقيد بعدد وذلك للعام الدراسي 2021 / 2022م.



