ليك فرصة يومين.. هنيدي يتوعد نجله بحلق شعره نائما

شارك الفنان محمد هنيدي متابعيه عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بصورة جديدة له مع نجله.





وعلق هنيدي على الصورة التي نشرها عبر استوري" متوعدا نجله بسبب طول شعر رأسه، قائلا: "ليك فرصة يومين تحلق النجيلة اللي على راسك، وإلا هحلقهالك وأنت نايم".





ويشارك محمد هنيدي ، في بطولة فيلم "النمس والإنس"، مع عدد من نجوم الفن منهم منة شلبي وصابرين من إخراج شريف عرفة.







