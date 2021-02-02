العجواني: تعميق التصنيع المحلي وتفضيل المنتجات المصرية فرصة كبيرة لتنمية الاقتصاد الوطني

كشف المهندس حمادة العجواني عضو مجلس إدارة شعبة الآلات والمعدات بـ غرفة القاهرة التجارية، وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن عدد مصانع إنتاج العِدد اليدوية والآلات الصناعية تتخطى الـ 2000 مصنع، موضحا أن المصانع المسجلة رسميا تقترب من الألف مصنع، ويماثلها مصانع غير مرخصة أو ورش صغيرة، بالإضافة إلى الشركات التي تعتمد على استيراد الماكينات الصناعية من العديد من دول العالم أبرزها ألمانيا والصين وتركيا.





وأكد العجواني، ضرورة الاهتمام بالتصنيع المحلي وتطويره والتوسع فيه لينافس المنتجات الأجنبية، مشددا على ضرورة تفضيل المنتج المحلي في المناقصات والعقود الحكومية، حيث يتم تفضيل المنتجات المستوردة في حين توافر المنتج المحلى وبسعر تنافسي وبجودة مماثلة.





وأوضح أن قطاع الآلات والمعدات والماكينات الصناعية، يُمثّل حوالي 10% من واردات مصر، ولذلك يجب التوسع في صناعة العدد والآلات حتى نستطيع توفير قيمة فاتورة استيراد العدد والآلات والتي تُقّدر بحوالي 2.5 مليار دولار سنويا.





وأشار العجواني، إلى أن المصانع المصرية بدأت في تصنيع بعض مكوّنات إنتاج قطاع العدد والآلات فى ظل صعوبة استيرادها بسبب تداعيات جائحة كورونا، مؤكدا ضرورة تعميق التصنيع المحلى الذي يُمثّل فرصة كبيرة للاقتصاد الوطني ، من خلال الاستفادة من الفرص الراهنة المتاحة.



