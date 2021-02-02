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أخبار العالم

خناقة كبيرة في سفارة الكويت بـ كوبا والخارجية تتدخل

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 10:48 ص
الكويت
الكويت
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محمود نوفل
استدعت وزارة  الخارجية الكويتية سفيرها في كوبا محمد فاضل خلف، للتحقيق معه بعد نشوب خلاف داخلي بين أربعة من العاملين في السفارة، دبلوماسيين وإداريين.

وبحسب مصادر كويتية  فقد أكدت صحيفة "القبس" "أن السفير سيعود إلى البلاد في أقرب رحلة نظرا للظروف الحالية في ظل جائحة كورونا لافتة الي انه سيتم التحقيق في تفاصيل الواقعة.

وفي سياق متصل ابانت وزارة الخارجية الكويتية قبل يومين أنها تجري تحقيقا موسعا مع طاقم سفارة الكويت لدى كوبا، في واقعة اقتحام منزل أحد الدبلوماسيين الكويتيين في هافانا.

وأضافت الوزارة أن القضية تتعلق بمشكلة قديمة، حيث سبق لها أن أحالت طاقم السفارة بأكمله إلى التحقيق، بمن فيهم السفير، مشيرة إلى وجود خلاف تجاري يخص مالك العقار.
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