خناقة كبيرة في سفارة الكويت بـ كوبا والخارجية تتدخل

استدعت وزارة الخارجية الكويتية سفيرها في كوبا محمد فاضل خلف، للتحقيق معه بعد نشوب خلاف داخلي بين أربعة من العاملين في السفارة، دبلوماسيين وإداريين.





وبحسب مصادر كويتية فقد أكدت صحيفة "القبس" "أن السفير سيعود إلى البلاد في أقرب رحلة نظرا للظروف الحالية في ظل جائحة كورونا لافتة الي انه سيتم التحقيق في تفاصيل الواقعة.





وفي سياق متصل ابانت وزارة الخارجية الكويتية قبل يومين أنها تجري تحقيقا موسعا مع طاقم سفارة الكويت لدى كوبا، في واقعة اقتحام منزل أحد الدبلوماسيين الكويتيين في هافانا.



