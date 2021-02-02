ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

مياه المنوفية تشارك في مبادرة حياة كريمة لمساعد المواطنين الأكثر احتياجا

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:31 م
صدى البلد
Advertisements
ميرنا محمود
أعلن الدكتور مهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، عن مساهمة الشركة فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا  وتحقيق التنمية الشاملة بقرى الريف المصري.

وأشار إلى قيام الشركة بدراسة الاحتياجات (وضع راهن – وضع مستقبلي) للقري المستهدفة وترتيب الأولويات للأعمال المطلوبة بجانب تشكيل فريق عمل للمتابعة الدورية لما يتم تنفيذه وعمل المعاينات على أرض الواقع؛ لمتابعة موقف تنفيذ الأعمال، والعمل على حل المشاكل والعقبات التي تواجه تنفيذ أعمال التطوير.

وأفاد بأن الاحتياجات المطلوبة تتمثل فى أعمال إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب و الصرف الصحي، مد خطوط مياه الشرب و الصرف الصحي للمناطق المحرومة من الخدمة، رفع كفاءة محطات مياه الشرب و الصرف الصحي، وانشاء منظومات حديد و منجنيز ، ودق ابار مياه الشرب ، وتركيب أجهزة قياس تصرفات وضغوط علي مخارج المحطات  وأعمال توسعات بمحطات معالجة الصرف الصحي.

جدير بالذكر أن محافظة المنوفية قد حظيت بمركزين "أشمون والشهداء" ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بإجمالي مستهدف (81) قرية بواقع (27 ) قرية بمركز الشهداء و (54)قرية بمركز أشمون وذلك بهدف رفع قدرات البنية التحتية والأساسية لتلك القرى فضلًا عن التأكيد على مواكبة الجهود التنموية التي تنفذها الدولة بمختلف القطاعات، وجعلها متكاملة من كافة الجوانب الخدمية  وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية وبما يتناسب مع النهضة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها الدولة المصرية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظ قنا يتفقد مشروعات "حياة كريمة" بقرية نجع سعيد في دشنا .. شاهد

تنمية 81 قرية.. محافظ المنوفية يتابع تنفيذ مبادرة حياة كريمة

كانت حالتنا وحشة وبقينا كويسين.. تفاصيل تطوير قرى العصافرة ضمن "حياة كريمة"

الإسكان: العمل بأقصى سرعة لتنفيذ المرحلة الثانية لمبارة تطوير 1500 قرية

محافظ المنوفية: تطوير وتنمية 81 قرية ريفية ضمن مبادرة حياة كريمة

خلال اجتماع تنسيقي محافظ المنوفية: تقديم جميع أوجه الدعم لإنجاح مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير 81 قرية

ترشيحاتنا

الظهور الأول لـ مصطفى محمد.. موعد مباراة جالاتا سراي ضد باشاك شهير والقنوات الناقلة

عمرو جمال يفضح سارق سيارته: المرة دي مش هسكت.. فيديو

هل يحرم تشغيل القرآن في المنزل دون الإنصات إليه؟ الإفتاء تجيب

انخفاض واضح.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

تحرك مصري جديد مع الكونجرس الأمريكي حول سد النهضة.. تفاصيل

طلب إحاطة لـ وزيرة الصحة بشأن إجراءات مواجهة فيروس نيباه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات أكثر السيارات الكروس أوفر مبيعا في مصر .. صور

مش هتقدر تمشي .. أعراض أمراض الشرايين السباتية

تغلبت على السرطان 3 مرات.. مصير مأساوي لمراهقة بعد إصابتها بـ كورونا