مياه المنوفية تشارك في مبادرة حياة كريمة لمساعد المواطنين الأكثر احتياجا

أعلن الدكتور مهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، عن مساهمة الشركة فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا وتحقيق التنمية الشاملة بقرى الريف المصري.





وأشار إلى قيام الشركة بدراسة الاحتياجات (وضع راهن – وضع مستقبلي) للقري المستهدفة وترتيب الأولويات للأعمال المطلوبة بجانب تشكيل فريق عمل للمتابعة الدورية لما يتم تنفيذه وعمل المعاينات على أرض الواقع؛ لمتابعة موقف تنفيذ الأعمال، والعمل على حل المشاكل والعقبات التي تواجه تنفيذ أعمال التطوير.





وأفاد بأن الاحتياجات المطلوبة تتمثل فى أعمال إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب و الصرف الصحي، مد خطوط مياه الشرب و الصرف الصحي للمناطق المحرومة من الخدمة، رفع كفاءة محطات مياه الشرب و الصرف الصحي، وانشاء منظومات حديد و منجنيز ، ودق ابار مياه الشرب ، وتركيب أجهزة قياس تصرفات وضغوط علي مخارج المحطات وأعمال توسعات بمحطات معالجة الصرف الصحي.





جدير بالذكر أن محافظة المنوفية قد حظيت بمركزين "أشمون والشهداء" ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بإجمالي مستهدف (81) قرية بواقع (27 ) قرية بمركز الشهداء و (54)قرية بمركز أشمون وذلك بهدف رفع قدرات البنية التحتية والأساسية لتلك القرى فضلًا عن التأكيد على مواكبة الجهود التنموية التي تنفذها الدولة بمختلف القطاعات، وجعلها متكاملة من كافة الجوانب الخدمية وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية وبما يتناسب مع النهضة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها الدولة المصرية.