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حوادث

مجردة من كامل ملابسها.. تأجيل محاكمة مبيض محارة أغتصب موظفة في دار السلام

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 01:08 م
مجردة من كامل ملابسها
مجردة من كامل ملابسها
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رامي المهدي
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس تأجيل محاكمة مبيض محارة بتهمة اغتصاب موظفة في دار السلام لجلسة 6 فبراير .

صدر القرار برئاسة المستشار ابو بكر عوض الله وعضوية المستشارين مصطفي معوض و هشام الدرندلي و محمد عمارة و امانة سر محمد طه و تامر حماد 

وكشف أمر الإحالة قيام المتهم "باسم. س"، مبيض محارة، بمواقعة المجني عليها "منيرة. ف"، بغير رضاها بأن تسلل للوحدة السكنية خاصتها وأمسك بها عنوة مطوقًا عنقها باستخدام قطعة قماشية بقصد منعها من الاستغاثة حتي أغشي عليها وما إن عادت إلي وعيها حتي فوجئت بحسر ملابسها عنها وكان من شأن ذلك بث الرعب في نفس المجني عليها وشل بذلك مقاومتها وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من مواقعتها بغير رضاها.

وأضاف أمر الإحالة بقيام المتهم بسرقة شاشة التلفاز المملوكة للمجني عليها وكان ذلك بواسطة الاكراه الواقع عليها.

استمعت نيابة العامة  إلى أقوال المجني عليها "منيرة. ف"، موظفة، والتي تتهم فيها مبيض محارة، بمواقعتها بغير رضاها بعد التسلل إلى شقتها خلسة.

وقالت المجني عليها في التحقيقات إنها حال تواجدها داخل مسكنها فوجئت بتسلل المتهم داخله وما إن شاهدته أمسك بها عنوة ضاغطا على عنقها فأغشي عليها وما إن عادت إلى وعيها وشاهدها المتهم إلا وضغط على عنقها مرة أخرى باستخدام قطعة قماشية للحيلولة دون استغاثتها، وما إن عادت إلى وعيها مرة أخرى ووجدت نفسها مجردة من كامل ملابسها.

وتوصلت التحريات لصحة الواقعة على النحو الذي شهدت به المجني عليها، وأضافت بان قصد المتهم من الضغط على عنقها الحيلولة دون استغاثتها لإتمام جريمة السرقة.
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