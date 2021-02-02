الليبيون ينتخبون حكومتهم المؤقتة.. وإيران على مسافة أسابيع من القنبلة النووية.. وانقلاب ميانمار.. الأبرز في الصحف السعودية

-تعبئة في أوروبا لتسريع حملات التطعيم ضد «كورونا»

-تحذيرات من التعويل على اللقاحات... ما لم توقف تفشي الوباء

-«سوتشي» صنعتها نوبل.. ولاحقتها لعنة الروهينجا.. مثواها السجن

-لقاح كورونا.. أزمة انتاج أم قضية احتكار كبرى!

-الصراعات.. تكتب نهاية الحوثيين

-سنابية تصور طفلتها وهي تستحم وأخرى تجبر طفلها على الباروكة النسائية.. والنيابة تستدعي

-الدفاع المدني يهيب بتوخي الحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية





تناولت الصحف السعودية عددًا من القضايا المحلية والعالمية، التي سيطر عليها أنباء الانقلاب الذي ضرب ميانمار.





قالت صحيفة الشرق الأوسط، بدأ أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، أمس، اجتماعاتهم في مدينة جنيف السويسرية لمراجعة برامج المرشحين للسلطة الانتقالية الجديدة، تمهيدًا للتصويت عليها وتعيين شاغليها.





وخصص الملتقى جلسته، أمس، لمناقشة قائمة المرشحين لعضوية المجلس الرئاسي الجديد، التي تضم 21 مرشحًا، حيث طرح الحاضرون برامجهم تمهيدًا للتصويت عليها، فيما طالب أعضاء في الملتقى باستبعاد المترشحين الشاغلين حاليًا لمناصب عليا، ومن لا تنطبق عليهم الشروط والتشريعات، مثل قانون الجنسية والقوانين العسكرية والقضائية.





وأبلغت ستيفاني ويليامز، رئيسة بعثة الأمم المتحدة بالإنابة، أعضاء الملتقى، بأن لديهم الآن «فرصة لاختيار سلطة تنفيذية مؤقتة ذات اختصاصات حددتها خريطة الطريق التي تم إقرارها في تونس، ومهمتها الأساسية السير بليبيا نحو الهدف المقدس، وهو الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل».





وفي شأن آخر قالت الصحيفة، حذر وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن من أن إيران ربما تكون على مسافة «أسابيع» من امتلاك مواد لإنتاج قنبلة نووية إذا واصلت انتهاك التزاماتها بموجب الاتفاق النووي. في المقابل، طالب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الإدارة الأميركية بالتوقف عن فرض الشروط على طهران، وتنفيذ شروط بلاده للعودة إلى الاتفاق النووي.





أخيرًا من الشرق الأوسط، قالت الصحيفة إن دول الاتحاد الأوروبي تسعى في ظل القيود الصارمة ومع انتشار نسخ جديدة من فيروس كورونا إلى تسريع حملات التطعيم لمكافحة «كوفيد - 19»، بعد إعلان مختبرات عدة زيادة كميات اللقاحات التي ستوفرها.





وفي مؤشر يدفع إلى التفاؤل، خففت إيطاليا وبولندا خلافًا لجاراتهما الأوروبية، أمس (الاثنين)، إجراءات مكافحة «كوفيد - 19» وأعادتا فتح المتاحف خصوصًا.





ووعد مختبر «بايونتيك» الألماني، أمس، تسليم الاتحاد الأوروبي ما يصل إلى 75 مليون جرعة إضافية من لقاحه في الربع الثاني من السنة. وينوي تحالف «بايونتيك - فايزر»، «زيادة عمليات التسليم بدءًا من 15 فبراير».









قالت صحيفة عكاظ، وجه النائب العام السعودي برفع دعوى جزائية بحق مشهورة على موقع سناب شات لاستغلالها طفلها في عمل غير مشروع يمثل انتهاكًا لحقوق الطفل، ونشره للعموم.





وكانت مواقع التواصل الإجتماعي ضجت بمقاطع لمشهورتين؛ إحداهن أجبرت طفلها على لبس الباروكة النسائية وفستان زفاف، والأخرى تعمدت تصوير طفلتها وهي تستحم ونشر ذلك عبر حساباتهما للعامة، وسط مطالبات بمعاقبتها وحماية أطفالهما من المتجارة بهم لاغراض الشهرة وزيادة المتابعين.





حول كورونا قالت عكاظ، ارتفع عدد المصابين بفايروس كورونا الجديد في أرجاء العالم في وقت مبكر اليوم (الثلاثاء) إلى 104 ملايين نسمة، وفي توازٍ مع ذلك ارتفع عدد وفيات العالم بالوباء أمس إلى 2.24 مليون وفاة. ولا يزال متوسط عدد الإصابات الجديدة يوميًا بحدود 514 ألفًا.





وفي المقابل ارتفع عدد الأشخاص الذين حصلوا على التطعيم باللقاحات المتاحة ضد مرض كوفيد-19 إلى 98.31 مليون نسمة، في 62 بلدًا.





وعلى رغم أن بلدانًا عدة أبلغت عن انحسار عدد حالاتها الجديدة خلال اليومين الماضيين، إلا أن عدد الوفيات لا يزال مثيرًا للقلق.





وفي شأن ميانمار، قالت الصحيفة، ظلت مستشارة الدولة أون سان سو تشي، لعقود من الزمن واحدة من أهم الرموز المعارضة للدكتاتورية العسكرية في ميانمار وبسبب مواقفها المناهضة لنظام المؤسسة العسكرية تعرضت لأبشع المضايقات ووضعت في الإقامة الجبرية لعدة أعوام، وبسبب ضلوع النظام في مجازر ضد أقلية الروهينجا أضحت على النقيض رمزا للتمييز ضد الأقليات في بلادها إلا أنها حائزة على جائزة نوبل.





لم تتضاءل شعبيتها محليًا، وهو ما انعكس على نتائج الانتخابات التي صبت لصالح حزبها الحاكم في 8 نوفمبر الماضي إذ وصلت إلى سدة الحكم في ميانمار بعد معاناة طويلة، إلى أن أعلن الجيش إحكامه على السلطة لمدة عام بحجة أن الانتخابات «مزورة».





وحول كورونا جاء عنوان صحيفة الرياض الرئيسي حول معركة الوعي، حيث قالت "الرسالة واضحة، وباء كوفيد- 19 لم ينته بعد، بل إن موجته الثانية ربما تكون أكثر خطورة، ومواجهتها بحول الله ممكنة حال التزم المجتمع بالاحترازات التي تكفل كبح انتشار هذا الفيروس، فتحذير وزير الصحة د. توفيق الربيعة من ارتفاع حالات الإصابة مؤخرًا مؤشر خطير على حالة تراخٍ في اتخاذ التدابير الوقائية من قبل المجتمع بالسعودية، لأن المملكة كانت من الدول السباقة في احتواء هذا الوباء الخطير.





ولهذا، ففي ظل الموجة العالمية الثانية لتفشي الوباء، والتي تبدو أكثر شراسة، يعد ضروريًا أن يعي المجتمع أبعاد الخطر.





كما ناقشت صحيفة الرياض أزمة اللقاحات وقالت، بات السباق محتدمًا بين دول العالم للحصول على أكبر كمية ممكنة من جرعات لقاح كورونا، وهو ما يظهر الآن في شكل أزمة كبرى تلوح في الأفق فيما يتعلق بتوريد شحنات اللقاح، ومواعيد تسليمها، ورغم أن معظم الشركات والجهات المصنعة لهذه اللقاحات هي إما أوروبية أو أمريكية، إلا أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يواجهان مشاكل في الحصول على الإمدادات التي تحتاجها من اللقاحات.





في شأنٍ محلي آخر قالت الصحيفة، دعت المديرية العامة للدفاع المدني وفقًا لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول الأمطار الرعدية - بمشيئة الله - ابتداء من اليوم الثلاثاء 1442/6/20هـ وحتى السبت الموافق 1442/6/24هـ على أجزاء من مناطق المملكة تتأثر جراءها مناطق بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة السرعة، ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول .





أخيرًا، تنبأت صحيفة الرياض بنهاية الحوثي ، حيث قالت منذ حروب الانقلاب في صعدة وحتى الانقلاب الدموي على السلطة الشرعية واجتياح العاصمة اليمنية صنعاء، لم تكن عائلة الحوثي متصارعة ومُمزقة كما هي اليوم، بعد تصاعد الصراع بين عبدالملك الحوثي زعيم الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، وابن عمه محمد علي الحوثي رئيس ما تسمى "اللجنة الثورية" وعبدالكريم الحوثي وصراعات متعددة الأوجه والأسباب والخلفيات، وتطورت إلى أن برزت للإعلام والتقارير الدولية والأممية خلافًا لقاعدة كتم الصراعات في إطار العائلة الحوثية.



