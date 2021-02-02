فيديوجراف.. 4 فتيات ..ارتباط عمرو دياب يثير فضول المصريين

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وأثار ظهور عمرو دياب مع 4 فتيات خلال الشهر الماضي الكثير من التساؤلات مما اعتقد جمهوره ارتباطه بعد انفصاله عن دينا الشربيني ولكن سرعان ما استقر الوضع وعاد إلى نصابه الحقيقي بمجرد تلويح عمرو دياب عن حقيقة ما يشاع من خلال صفحتة الشخصية على فيسبوك.





ونستعرض المزيد من التفاصيل عن الشائعات التي طالت الهضبة منذ بداية العام من خلال الفيديوجراف التالي.

منذ بداية العام الحالي والشائعات تطارد النجم عمرو دياب حول حقيقة ارتباطه خاصة بعد انفصاله عن الفننانة دينا الشربيني وطالته العديد من الاقاويل بسبب ظهوره في عدة مناسبات مع فتيات مختلفات في كل مرة .