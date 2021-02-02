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تعليم

الجامعة الأمريكية تطلق ثالث جلسات سلسلة حوارات "لازم نتكلم"

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 03:11 م
صورة توضيحية
صورة توضيحية
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أحمد الشاهد
تناقش الجامعة الأمريكية بالقاهرة الإجراءات والتدابير التي يجب اتخاذها لجعل النساء يشعرن بالأمان في الأماكن العامة تحت عنوان "كيف نضمن الأمان للمرأة في الأماكن العامة" وذلك في ثالث جلساتها لسلسلة حوارات "لازم نتكلم".

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يدير الحوار شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر بقناة إم بي سي مصر ، وبحضور هالة شكر الله ، مستشارة في التنمية وباحثة، وكريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، والدكتور هاني هنري، أستاذ مشارك في علم النفس والعميد المشارك لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، وإنجي غزلان مؤسسة مشاركة لخريطة التحرش . 

 
جدير بالذكر أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة أطلقت سلسلة حوارات "لازم نتكلم" في نوفمبر 2020 انطلاقا من حرصها على لعب دور محوري في زيادة الوعي بقضية التحرش الجنسي كقضية اجتماعية هامة ولدعم الجهود الوطنية والدولية المتعلقة بهذه القضية خاصة في الجامعات.
 

تستمر سلسلة حوارات "لازم نتكلم" حتى شهر يونيو 2021 وتتناول العديد من القضايا الهامة الخاصة بالتحرش منها تأثير التنشئة على قضية التحرش، وتناول السينما والإعلام للتحرش، والخصوصية في عالم الانترنت، ومواجهة التحرش في الجامعات، وتحقيق الأمان والشمولية والتنوع في أماكن العمل والإطار القانوني والتشريعات لمواجهة العنف ضد المرأة .
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