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محافظات

مياه المنوفية: توصيل وتطوير شبكات 81 قرية ضمن المبادرة الرئاسية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 02:32 م
صدى البلد
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مروة فاضل
أعلن الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، عن مساهمة الشركة فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا بالقرى لإحداث تنمية شاملة بقرى الريف المصري وجعلها متكاملة من كل الجوانب الخدمية  وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية وبما يتناسب مع النهضة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها الدولة المصرية.

وأشار إلى قيام الشركة بدراسة الاحتياجات (وضع راهن – وضع مستقبلي) للقرى المستهدفة وترتيب الأولويات للأعمال المطلوبة بجانب تشكيل فريق عمل للمتابعة الدورية لما يتم تنفيذه وعمل المعاينات على أرض الواقع؛ لمتابعة موقف تنفيذ الأعمال، والعمل على حل المشاكل والعقبات التي تواجه تنفيذ أعمال التطوير.

وأفاد بأن الاحتياجات المطلوبة تتمثل فى أعمال إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، مد خطوط مياه الشرب والصرف الصحي للمناطق المحرومة من الخدمة، رفع كفاءة محطات مياه الشرب والصرف الصحي، إنشاء منظومات حديد ومنجنيز، دق وتغويص آبار مياه الشرب، تركيب أجهزة قياس تصرفات وضغوط علي مخارج المحطات وأعمال توسعات بمحطات معالجة الصرف الصحي. 

جدير بالذكر أن محافظة المنوفية قد حظيت بمركزين "أشمون والشهداء" ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بإجمالي مستهدف (81) قرية بواقع (27) قرية بمركز الشهداء و(54) قرية بمركز أشمون وذلك بهدف رفع قدرات البنية التحتية والأساسية لتلك القرى، فضلًا عن التأكيد على مواكبة الجهود التنموية التي تنفذها الدولة بمختلف القطاعات.
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