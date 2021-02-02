جامعة الأزهر فرع أسيوط تحتفل باليوم العالمي للأخوة الإنسانية.. الخميس المقبل

تنظم جامعة الأزهر فرع أسيوط، احتفالية باليوم العالمي للأخوة الإنسانية برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة والدكتور محمد عبد المالك مصطفى نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 4 من فبراير، بقاعة المؤتمرات بكلية الطب بفرع الجامعة بأسيوط.
ودعا مجلس جامعة الأزهر، إلى بدء الاحتفال باليوم العالمي للأخوة الإنسانية بمختلف كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم؛ وذلك بعد قرار الأمم المتحدة باعتماد يوم الرابع من فبراير يومًا دوليًّا للأخوة الإنسانية، بوصفه تتويجًا لجهود فضيلة الإمام الأكبر، الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والبابا فرانسيس، نحو نشر السلام والأمن والأمان في مختلف دول العالم.