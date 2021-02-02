جامعة الأزهر فرع أسيوط تحتفل باليوم العالمي للأخوة الإنسانية.. الخميس المقبل

تنظم جامعة الأزهر فرع أسيوط، احتفالية باليوم العالمي للأخوة الإنسانية برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة والدكتور محمد عبد المالك مصطفى نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 4 من فبراير، بقاعة المؤتمرات بكلية الطب بفرع الجامعة بأسيوط.



