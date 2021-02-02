10 توجيهات لـ رئيس جامعة القناة لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول

وجه الدكتور أحمد زكى رئيس جامعه قناة السويس ، ب ١٠ تعليمات ضمن اجراءات سير امتحانات الفصل الدراسي الاول بداية من 20 فبراير.





كما وجه رئيس جامعة القنا، باتباع كافة الاجراءات الاحترازية اثناء تسليم وتسلم والتعامل مع أوراق الأسئلة والإجابة ومراعاة التباعد الإجتماعى داخل الكنترولات ومركز ووحدات القياس والتقويم ومنها : ان يحتفظ بأوراق الامتحان داخل دواليب مغلقه داخل الكنترول ويحظر التعامل مع الأوراق لمده ٤٨ ساعة ،ارتداء كافه أعضاء الكنترول قناع الوجة والقفاز طوال فترة تواجدهم داخل الكنترول ،توفير مطهرات الايدى داخل الكنترول وداخل قاعات التصحيح،الاحتفاظ بمجموعات أوراق الإجابة داخل أكياس بلاستيكية مكتوب عليها بيانات الأوراق داخل الكيس، ويتم إعداد جداول للتصحيح لتجنب تكدس المصححين داخل قاعات التصحيح أو بمركز القياس والتقويم،مع توفير قاعات تصحيح إضافية يراعى فيها وجود مسافة متر ونصف بين المصحح والمصحح المجاور وارتداء اقنعه الوجه والقفازات.





وأوضح الدكتور أحمد زكي، أن عملية الامتحانات بجميع الكليات تبدأ اعتبارا من ٢٠ فبراير القادم مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهه فيروس كورونا المستجد ،مشيرًا إلى إلتزام الكليات بالضوابط والإجراءات الخاصة بوضع الامتحانات واعمال الكنترول والتصحيح.





من جهته قال الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب أن الجامعة تسعى لإزالة جميع العقبات أمام جميع الطلاب أثناء الامتحانات ،حيث يشترط عند وضع الامتحانات أن يشمل أسئلة موضوعية تغطى جميع محتويات المقرر ،وتنوع الأسئلة لكى تقيس القدرات المختلفة التى يحصل عليها الطالب خلال دراسته للمقرر "مهارات الحفظ وانتقال المعلومات والقدرة على التفكير والإبداع والتحليل والتخيل والمقارنة وغيرها "مع مراعاه معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي عند وضع الامتحانات،يراعى ان يكون توزيع الدراجات متوازيًا بين أسئلة الامتحان مع مراعاة ان يتناسب زمن الامتحان مع الوقت اللازم لحل أسئلة الامتحان، وضرورة مراجعة ورقة الأسئلة لضمان خلوها من الأخطاء اللغوية والعلمية قبل طباعتها.