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رياضة

فريقه السابق.. إمام عاشور يصافح لاعبي غزل المحلة قبل مواجهة الزمالك

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 05:29 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
حرص إمام عاشور لاعب الزمالك على مصافحة لاعبي فريق غزل المحلة قبيل مواجهة الفريقين الجارية الآن على ملعب غزل المحلة.

وحرص عاشور على التوجه لمقاعد بدلاء الغزل ومصافحة الجهاز الفني والإداري للغزل لأنه يعد من ناشئي الغزل، قبل الانتقال للحرس ثم للزمالك.

وأعلن  الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي باتشيكو عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة غزل المحلة المقرر لها في الخامسة مساء اليوم باستاد المحلة في الجولة الحادية عشر لمسابقة الدوري.

جاء التشكيل كالتالي:     
 
حراسة المرمى : محمد أبو جبل 

خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود علاء - محمد عبد الغني - حازم إمام 

خط الوسط : طارق حامد - إمام عاشور - فرجاني ساسي - أحمد سيد زيزو - أشرف بنشرقي 

خط الهجوم: يوسف أوباما

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمد عواد ومحمود الونش ومحمد عبد السلام و ياسين مرعي وأحمد عيد وعبد الله جمعة وإسلام جابر وسيف جعفر وأسامة فيصل
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