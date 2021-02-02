فريقه السابق.. إمام عاشور يصافح لاعبي غزل المحلة قبل مواجهة الزمالك

حرص إمام عاشور لاعب الزمالك على مصافحة لاعبي فريق غزل المحلة قبيل مواجهة الفريقين الجارية الآن على ملعب غزل المحلة.





وحرص عاشور على التوجه لمقاعد بدلاء الغزل ومصافحة الجهاز الفني والإداري للغزل لأنه يعد من ناشئي الغزل، قبل الانتقال للحرس ثم للزمالك.



