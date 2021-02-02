فريقه السابق.. إمام عاشور يصافح لاعبي غزل المحلة قبل مواجهة الزمالك

حرص إمام عاشور لاعب الزمالك على مصافحة لاعبي فريق غزل المحلة قبيل مواجهة الفريقين الجارية الآن على ملعب غزل المحلة.
وحرص عاشور على التوجه لمقاعد بدلاء الغزل ومصافحة الجهاز الفني والإداري للغزل لأنه يعد من ناشئي الغزل، قبل الانتقال للحرس ثم للزمالك.
وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي باتشيكو عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة غزل المحلة المقرر لها في الخامسة مساء اليوم باستاد المحلة في الجولة الحادية عشر لمسابقة الدوري.
جاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى : محمد أبو جبل
خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود علاء - محمد عبد الغني - حازم إمام
خط الوسط : طارق حامد - إمام عاشور - فرجاني ساسي - أحمد سيد زيزو - أشرف بنشرقي
خط الهجوم: يوسف أوباما
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمد عواد ومحمود الونش ومحمد عبد السلام و ياسين مرعي وأحمد عيد وعبد الله جمعة وإسلام جابر وسيف جعفر وأسامة فيصل