خالد الجندي: البعض يخاف من كاميرات المراقبة أكثر من الله





وأضاف وزير الأوقاف، في خطبة الجمعة من مسجد المصطفى بمحافظة السويس، أن من راقب الله في السر والعلن دخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فذكر منهم "ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه".









واستند وزير الأوقاف بما قاله سيدنا عُمَر بْنَ الْخَطَّابِ -رِضْوَانُ الله عَلَيْهِ- حيث يقول: «مَنْ قَلَّ حَيَاؤُهُ قَلَّ وَرَعُهُ، وَمَنْ قَلَّ وَرَعُهُ مَاتَ قَلْبُهُ»، وكان الْحَسَنَ البصري يَقُولُ: «الْحَيَاءُ وَالتَّكَرُّمُ خَصْلَتَانِ مِنْ خِصَالِ الْخَيْرِ لَمْ يَكُونَا فِي عَبْدٍ إِلَّا رَفَعَهُ الله عَزَّ وَجَلَّ بِهِمَا».









وذكر ابن عبد البرّ عن سيدنا سليمان -عليه السّلام- أنه كان يقول: الحياء نظام الإيمان، فإذا انحلّ النّظام ذهب ما فيه، وعن معبد الجهنيّ أنه قال في قوله تعالى : “وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ”(الأعراف: 26) , قال: لباس التّقوى الحياء، وقال الحسن: أربع من كنّ فيه كان كاملا ، ومن تعلّق بواحدة منهنّ كان من صالحي قومه : دين يرشده ، وعقل يسدّده ، وحسب يصونه، وحياء يقوده.