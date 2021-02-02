خالد الجندي: البعض يخاف من كاميرات المراقبة أكثر من الله

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الحياء ليس معناه الاستحياء من الناس فقط، لكن يجب أن تستحي من الله تعالى، موضحا: "البعض يرتكب الكثير من الموبقات ويخوض فى الأعراض دون أن يراه الناس، لكنه لا يخاف الله".
وأضاف الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: "البعض يخاف من كاميرات المراقبة أكثر مما يخاف من ربنا، تلاقيه ماشى مظبوط فى الشارع، ويعمل الشغل بضمير عشان الكاميرا، وبعيدا عنها يفعل ما يشاء، دون خوف من الله، وهذا يقدح فى العقيدة، كل واحد لازم يسأل نفسه مين اللى نخاف منه الكاميرا ولا ربنا".
وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أكد أن الحياء من الله يقتضي مراقبة الله في الخلوة كما تراقبه أمام الناس، فمن فعل ذلك فهو على الطريق الصحيح.