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رياضة

شاهد.. ملخص لمسات مصطفى محمد في أول مباراة له مع جالاتا سراي

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 04:57 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
قاد مصطفي محمد فريقه جالاتا سراي لتحقيق الانتصار علي إسطنبول باشاكشهير، بثلاثة أهداف نظيفة، في الجولة ٢٣ لبطولة الدوري التركي.

وأحرز مصطفى محمد هدف جالاتا سراي الثالث في الدقيقة ٩٢ من ضربة جزاء، ليسجل هدفه الأول في مشاركته الأولي مع فريقه الجديد.

ودفع فاتح تريم مدرب جالاتا سراي بمصطفي محمد مع بداية الشوط الثاني بدلا من إثيبو أوكينجارو.

وانتقل مصطفي محمد لجالاتا سراي لمدة موسم ونصف الموسم قادما من الزمالك علي سبيل الإعارة.

وعلق الناقد الرياضي خالد بيومي على إحراز مصطفى محمد لاعب الزمالك السابق هدفا مع فريقه الجديد جالاتا سراي التركي، حيث كتب عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: "‏اول اهداف مصطفي مع جالاتا .. الصراحة شي يحسب  لفاتح تريم وكل لاعبي الفريق اعطائه فرصة لتسديد ضربة الجزاء". 
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