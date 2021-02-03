قرار عاجل لـ طيران الإمارات بعد حظر السعودية السفر من 20 دولة مؤقتا

ووفقًا لصحيفة "البيان" الإماراتية، قالت الشركة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إنه يأتي ذلك بناءً على توجيهات المملكة، حيث لن يتم قبول العملاء الذين يحملون تذاكر مع وجهات نهائية في السعودية للسفر في نقطة انطلاقهم.

وكانت السلطات السعودية، أعلنت أمس، تعليق السماح بدخول المملكة لغير المواطنين السعوديين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتًا من 20 دولة حول العالم اعتبارًا من الساعة التاسعة من مساء اليوم، الأربعاء، في ضوء إجراءاتها لاحتواء فيروس كورونا.

وأشارت طيران الإمارات إلى أن الإعفاءات تشمل حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والممارسين الصحيين وعائلاتهم.

وطالبت العملاء المتأثرين بالرحلات الملغاة، بالاتصال بوكيل الحجز أو مركز اتصال "طيران الإمارات" لإعادة الحجز.

وتضمنت الدول التي تم حظر السفر منها إلى المملكة؛ الأرجنتين، والإمارات العربية المتحدة، وألمانيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، وإندونيسيا، وإيرلندا، وإيطاليا وباكستان، والبرازيل، والبرتغال، والمملكة المتحدة، وتركيا، وجنوب أفريقيا، والسويد، وسويسرا، وفرنسا، ولبنان، ومصر، والهند واليابان.







