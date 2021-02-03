وزير التموين يصدر قرارا بشأن عبوات الشاي المباعة في الأسواق .. مستند

ونشرت الوقائع المصرية في العدد 27، اليوم الأربعاء 3 فبراير 2021، قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية - قرار وزاري رقم 214 لسنة 2020 - بتعديل بعض أحكام القرار رقم 283 لسنة 1998م، بشأن توحيد أوزان عبوات الشاى صادر بتاريخ 31-12-2020.