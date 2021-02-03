وزير التموين يصدر قرارا بشأن عبوات الشاي المباعة في الأسواق .. مستند

قرر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إضافة عبوة شاي زنة 20 جراما إلى عبوات الشاي المعدة للبيع في الأسواق والمنصوص عليها في المادة رقم 1 من القرار الوزاري رقم 283 لسنة 1998 وتعديلاته بالقرار 324 لسنة 2000 المشار إليها.
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ونشرت الوقائع المصرية في العدد 27، اليوم الأربعاء 3 فبراير 2021، قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية - قرار وزاري رقم 214 لسنة 2020 - بتعديل بعض أحكام القرار رقم 283 لسنة 1998م، بشأن توحيد أوزان عبوات الشاى صادر بتاريخ 31-12-2020.