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اقتصاد

وزير التموين يصدر قرارا بشأن عبوات الشاي المباعة في الأسواق .. مستند

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 12:07 م
الدكتور على المصيلحى
الدكتور على المصيلحى وزير التموين و التجارة الداخلية
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محمد صبيح
قرر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إضافة عبوة شاي زنة 20 جراما إلى عبوات الشاي المعدة للبيع في الأسواق والمنصوص عليها في المادة رقم 1 من القرار الوزاري رقم 283 لسنة 1998 وتعديلاته بالقرار 324 لسنة 2000 المشار إليها.    


ونشرت الوقائع المصرية في العدد 27، اليوم الأربعاء 3 فبراير 2021، قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية - قرار وزاري رقم 214 لسنة 2020 - بتعديل بعض أحكام القرار رقم 283 لسنة 1998م، بشأن توحيد أوزان عبوات الشاى صادر بتاريخ 31-12-2020.
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